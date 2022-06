35 Weltpremieren auf dem Filmfest München

Mehr als ein Viertel der Filme, die in diesem Jahr auf dem Filmfest München zu sehen sein werden, feiern dort ihre Weltpremiere.

120 Filme aus 52 Ländern werden in diesem Jahr im Rahmen des Filmfest München (23. Juni bis 2. Juli) zu sehen sein, 35 davon als Weltpremieren. Das gaben Festivaldirektorin Diana Iljine und der künstlerische Leiter des Festivals, Christoph Gröner, heute bekannt.

Wie berichtet, wird das Filmfest München mit Marie Kreutzers Corsage" eröffnet, dessen Hauptdarstellerin Vicky Krieps in der Cannes-Reihe "Un Certain Regard" als beste Darstellerin ausgezeichnet wurde. In München ist Krieps noch in einem weiteren Film zu sehen, in Emily Atefs "Mehr denn je".

"Bemerkenswert", so die Pressemitteilung des Filmfest München, sei die starke Präsenz von Regisseurinnen im Programm. So seien im Wettbewerb CineVision 70 Prozent der Filme von Regisseurinnen, im Wettbewerb "Neues Deutsches Kino" sind es 60 Prozent und auch im CineMasters-Wettbewerb, in dessen Rahmen "Corsage" und "Mehr denn je" zu sehen sein werden, sei die Präsenz von Regisseurinnen sehr hoch.

"Endlich können wir wieder das ganze Spektrum des Filmschaffens feiern - vom filigranen Experiment bis zum überraschenden Blockbuster, vom politischen Kino bis zur außergewöhnlichen Unterhaltung. Der neue CineRebels-Wettbewerb ist ein weiterer Ausdruck dafür, genau wie die vielfältigen Themenschwerpunkte zu Olympia '72 oder Body Horror. Dass sich dabei zugleich das Spektrum der Filmschaffenden international wie national immer weiter auffächert, freut uns besonders", erklärte Christoph Gröner bei der Bekanntgabe des Filmfest-Programms.

Auch beim CineMerit Award und der Hommage stehen zwei Frauen im Mittelpunkt. So geht der CineMerit Award des Filmfest München an die italienische Schauspielerin Alba Rohrwacher, die mit ihrem neuen Film Das Pfauenparadies" in der Sektion "Spotlight" zu sehen sein wird. Mit ihr ehrt das Filmfest München nach eigenem Bekunden " eine wahre Freundin des Festivals für ihre Verdienste um das zeitgenössische Kino".

Die Hommage des Filmfest München ist dieses Jahr Doris Dörrie gewidmet, deren neuer Film "Freibad" auf dem Filmfest München seine Weltpremiere feier; gezeigt werden im Rahmen der Hommage ihre frühen Filme Mitten ins Herz" und in einer restaurierten Fassung Bin ich schön?".

Diana Iljine betont: "Doris Dörrie ist eine der ganz großen deutschen Autorenfilmer:innen, die sich immer die Freiheit zum eigenwilligen künstlerischen Ausdruck genommen hat. Und Alba Rohrwacher, die uns in München bereits mehrfach besuchte, prägt mit ihren sensiblen und leidenschaftlichen Performances nachhaltig das internationale Kino. Ich bin stolz, mit ihnen zwei Ausnahmefiguren weiblichen Filmschaffens auszuzeichnen."

Das Filmfest München hat mit Mariupolis 2" des bei den Dreharbeiten in der Ukraine getöteten Regisseurs Mantas Kvedaravicius und Maksym Nakonechnyis "Butterfly Vision" auch Produktionen aus der Ukraine im Programm sowie auch "wichtige aktuelle russische Filme, die sich gegen Gewalt und autoritäre Systeme positionieren" wie Kirill Serebrennikows Tchaikovsky's Wife" und dessen "Petrov's Flu", der im neuen CineRebels-Wettbewerb seine Deutschlandpremiere feiern wird.

Mit diesem Wettbewerb schafft das Filmfest München "eine neue Plattform für Formatsprenger, Filmabenteu(r)er und den cinephilen Filmgeschmack". Zu den zehn internationalen Produktionen, die um den mit 10.000 Euro dotierten CineRebels-Award konkurrieren, gehören außerdem u.a. Jonas Kærup Hjorts "The Penultimate", Geoff Marsletts "Quantum Cowboys", Pietro Marcellos "L'envol", Ciro De Caros "Giulia" und Mira Fornays "Cook F**k Kill". Gestiftet wird der CineRebels-Award von Audi, dem neuen Hauptsponsor des Filmfest München.

Das Filmprogramm des Filmfest München im Überblick.