Kino, Mond & Sterne startet mit größtem Blockbuster der Pandemie

Weltweit mag der auch hierzulande enorm erfolgreiche Spider-Man: No Way Home" der absolute Boxoffice-König während der Pandemie sein, in Deutschland hat Keine Zeit zu sterben" mit über sechs Mio. Zuschauern den absoluten Bestwert gesetzt. Und mit diesem Kracher startet Kino, Mond & Sterne am 10. Juni in die diesjährige Saison.

Zu den Highlights im Programm des Open-Air-Kinos im Münchner Westpark, das vom 24. Juni bis 1. Juli auch wieder Spielstätte des Filmfests München ist, eine Vorpremiere von Schmetterlinge im Ohr" in Anwesenheit des Filmteams und Beiträge aus diversen poulären Reihen wie der International Ocean Film Tour, der European Outdoor Film Tour oder der Pride Weeks. Previews erwarten die Gäste unter anderem auch am 6. Juli mit Vier Wände für Zwei" und am 9. Juli mit Hive" im Rahmen der Balkanfilmtage.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kino-mond-sterne.de.