Sky Studios mit neuer Dramaserien-Expertin

Sky Studios hat eine neue Position für das Segment Drama-Serien geschaffen. In der Funktion eines Director of Original Drama UK/Irland soll Meghan Lyvers ein vielfältigeres Angebot an Sky-Original-Dramen für die Kunden in Großbritannien und Irland betreuen.

Als derzeitiger Senior Vice President und Head of International Co-Productions and Development bei CBS Studios verfügt Lyvers laut Sky Studios über langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Produktionen wie "Your Honour" (Showtime) und "Unbelievable" (Netflix) sowie über enge Beziehungen zu Filmemachern, Autoren etc. auf der ganzen Welt. Zu ihren aktuellen Projekten gehört auch die Mystery-Serie "Oderbruch"; ein Gemeinschaftsprojekt von ARD Degeto und CBS. Ebenso ist sie an dem deutschen Sky-Orignal "Munich Games" beteiligt.

Lyvers wird voraussichtlich im Spätsommer zu Sky Studios stoßen und die strategische Aufsicht über alle Drama-Projekte besitzen, die für die Kunden von Sky UK in Auftrag gegeben und produziert werden.