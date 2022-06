Sony plant "Ghostbusters"-Animationsfilm

Am gestrigen "Ghostbusters"-Tag, der jährlich anlässlich des US-Kinostarts des Originals am 8. Juni 1984 begangen wird, gab Sony u.a. bekannt, dass es einen "Ghostbusters"-Animationsfilm geben wird.

Zusammen mit Sony Animation entwickeln Jason Reitman und Gil Kenan einen "Ghostbusters"-Animationsfilm. Das gaben das Duo und Studioverantwortliche beim gestrigen "Ghostbusters"-Tag bekannt, der alljährlich anlässlich des US-Kinostarts des Originals am 8. Juni 1984 begangen wird. Regie werden Chris Prynoski und Jennifer Kluska nach einem Drehbuch von Brenda Hsueh führen. Weitere Informationen zu dem Projekt liegen nicht vor.

Wie das US-Branchenblatt "Variety" berichtet, produzieren Gil Kenan und Jason Reitman, dessen Vater Ivan das "Ghostbusters"-Original inszeniert hatte, außerdem für Netflix eine animierte "Ghostbusters"-Serie.

Beim "Ghostbusters"-Day gaben die beiden außerdem bekannt, dass das auf der CinemaCon im April erstmals präsentierte Sequel zu Ghostbusters: Legacy" wieder am Schauplatz des Originals in New York City spielen werde.