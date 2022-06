Deutsche Filmakademie lädt zum Lola Festival

Sechs Tage vor der Verleihung des Deutschen Filmpreises am 24. Juni bietet die Deutsche Filmakademie mit dem Lola Festival erneut die Möglichkeit zum Austausch unter den Filmschaffenden und mit dem Publikum. Ab dem 18. Juni werden die nominierten Filme auch in drei Berliner Open-Air-Kinos zu sehen sein.

Auch in diesem Jahr stimmt die Deutsche Filmakademie mit dem Lola Festival auf die Verleihung des Deutschen Filmpreises am 24. Juni ein. Es findet am 18. Juni im Haus Ungarn in Berlin statt und bietet den Filmschaffenden nicht nur die Gelegenheit zum Austausch untereinander, sondern auch mit dem Publikum. Der Eintritt zum Lola-Festival ist frei.

Den Auftakt zum Lola Festival macht um 14.30 Uhr die Live-Aufzeichnung des Filmakademie-Podcasts "Filmskript" mit Heide Schwochow und Constantin Lieb, die mit ihren Gästen Thomas Wendrich und Laila Stieler über das Drehbuch zu Große Freiheit" diskutieren werden. Von 16 bis 18 Uhr stehen dann Lesungen aus den Lola-nominierten Drehbüchern auf dem Programm. Bereits von 16.15 bis 17.30 Uhr widmet sich ein mit Leila Hamid (X Verleih), Autor und Produzent Oliver Ziegenbalg, sowie Schauspielerin, Produzentin und Autorin Sara Fazilat besetztes Panel den Herausforderungen für die Kinos. Ab 18.15 Uhr treffen sich dann die Filmemacher:innen der nominierten Spielfilme zu einem gemeinsamen Gespräch und gewähren dem Publikum einen Blick hinter die Kulissen.

Das Programm des Lola Festival im Überblick

Ab 18. Juni zeigen das Freiluftkino Friedrichshain, das Freiluftkino Kreuzberg und das Freiluftkino Rehberge außerdem bis zum Tag der Lola-Verleihung am 24. Juni alle nominierten Spiel- und Dokumentarfilme.

Das Programm im Überblick