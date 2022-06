Wundervoller Spitzenpreisträger beim Kinokulturpreis

2019 aus der Taufe gehoben, konnte der Kinokulturpreis Mecklenburg-Vorpommern nun zum vierten Mal vergeben werden: im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in der Alten Kachelofenfabrik Neustrelitz und in Anwesenheit von Staatssekretärin Susanne Bowen (Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten) sowie dem prominenten Preispaten Max Gleschinski. Mit ihnen gemeinsam konnte Projektleiter Jürgen Tobisch die Auszeichnungen überreichen - und damit auch insgesamt 100.000 Euro an Prämien.

Diese entfielen in diesem Jahr auf 12 gewerbliche und 16 nicht-gewerbliche Kinos, hinzu kam die (nicht dotierte) lobende Erwähnung des Wangeliner GartenKino. Den mit 10.000 Euro dotierten Spitzenpreis bei den gewerblichen Kinos sicherte sich das liebevoll Li.Wu. genannte Lichtspieltheater Wundervoll aus Rostock, unter dessen Dach sich die beiden Programmkinos Metropol und Frieda 23 finden. Spitzenpreisträger bei den nicht-gewerblichen Häusern ist der von rund zehn Ehrenamtlichen getragene Greifswalder Filmclub Casablanca, an diesen gingen 4000 Euro.

Die Preisgelder stellte die landeseigene MV Filmförderung GmbH zur Verfügung, als Projektträger der Verleihung fungierte die Filmland MV gGmbH, deren Geschäftsführer Volker Kufahl erklärte: "Den Kinokulturpreis gibt es jetzt seit vier Jahren - wie wichtig und weitsichtig die Einführung dieses Preises in Mecklenburg-Vorpommern 2019 gewesen ist, das zeigt sich so richtig gerade jetzt in dieser Krise der Kinos und der Kultur insgesamt, die vor der Pandemie niemand voraussehen konnte. Der Preis macht die unverzichtbare Kulturarbeit der zahlreichen gewerblichen und nicht-gewerblichen Kinos gerade im ländlichen Raum sichtbarer. Jetzt, da man die Zurückhaltung und Verunsicherung des Publikums, die öffentlichen Kulturorte aufzusuchen, noch deutlich spüren kann, ist diese mit Geldpreisen untersetzte Wertschätzung gegenüber den Betreibern ein wichtiges gesellschaftliches Signal und Aufforderung zum Weitermachen."