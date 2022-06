Einschaltquoten: ARD-Mittwochsfilm-Wiederholung beliebter als ZDF-Show

Die Nachrichtenformate der öffentlich-rechtlichen Sender sorgten beim TV-Publikum gestern für das größte Interesse. Im fiktionalen Bereich stand die Wiederholung des ARD-Mittwochsfilms "Eine harte Tour" am höchsten im Kurs.

Mit 3,58 Mio. Zuschauern (MA: 14,4 Prozent) blieb die Wiederholung des von Roxy Film produzierten ARD-Mittwochsfilms Eine harte Tour" zwar gut eine Mio. Zuschauer, aber nur rund einen halben Prozentpunkt unter dem Wert der Erstausstrahlung im Februar 2020, war aber dennoch das meist gesehene fiktionale Format des gestrigen Tages. Die ZDF-Show "Da kommst Du nie drauf! kam auf 2,99 Mio. Zuschauer (MA: 12,1 Prozent).

Am höchsten im Kurs bei den TV-Zuschauern standen gestern allerdings die öffentlich-rechtlichen Nachrichtenformate. So kam die "Tagesschau" im Ersten um 20 Uhr auf 4,8 Mio. Zuschauer (MA: 19,9 Prozent), das "heute journal" sahen am späteren Abend im Zweiten 3,74 Mio. Zuschauer (MA: 16,1 Prozent).

Platz eins bei den 14- bis 49-Jährigen in der gestrigen Primetime ging an die zweite Ausgabe der "Der Preis ist heiß"-Neuauflage bei RTL, die mit 13,5 Prozent allerdings um gut dreieinhalb Prozentpunkte unter dem Wert der ersten Ausgabe im Mai lag. Das Nachsehen hatte auch die ProSieben-Show "TV total", die mit 11,5 Prozent leicht unter ihrem Vorwochenwert zurück blieb. Ebenfalls noch einen zweistelligen Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam die Kinokomödie "Fack Ju Göhte 2" (10,9 Prozent) bei Sat1.

Einen 14/49-Marktanteil von 8,4 Prozent verzeichnete der ARD-Mittwochsfilm "Eine harte Tour"; 6.7 Prozent in dieser Zielgruppe hatten sich für die ZDF-Show "Da kommst Du nie drauf!".

Das RTLZWEI-Format "Kampf der Realitystars" lag mit 6,8 Prozent gestern knapp einen Prozentpunkt unter ihrem Vorwochenwert.Vox startete gestern die zweite Staffel des "Club der roten Bänder"-Spinoffs "Tonis Welt" und lag mit 5,8 und 6,7 Prozent im Bereich der Auftaktwerte von Staffel eins im April 2021. Für "Schindlers Liste" bei Kabel eins hatten sich gestern Abend 6,3 Prozent der 14- bis 49-Jährigen entschieden gehabt.