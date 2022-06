Ben Affleck und Matt Damon gründen gemeinsame Produktionsfirma

Matt Damon und Ben Affleck haben schon bei einer Vielzahl von Filmen zusammengearbeitet - zuletzt waren sie im vergangenen Herbst in Ridley Scotts The Last Duel" in den deutschen Kinos zu sehen gewesen -, jetzt wollen sie eine gemeinsame Produktionsfirma gründen. Das berichtet "Deadline.com".

Als Finanzier des Unternehmens soll RedBird Capital fungieren. Die von Gerry Cardinale geführte Investmentfirma hat bereits rund sechs Mrd. Dollar in unterschiedliche Unternehmen in den Bereichen Sport, Medien und Unterhaltung gesteckt wie u.a die von Larry und David Ellison geführte Skydance Media und ist an Fußballclubs wie dem FC Liverpool und dem AC Mailand beteiligt. Dem Vernehmen nach soll Studio-8-CEO Jeff Robinov eine tragende Rolle in dem neuen Unternehmen führen, der Affleck und Damon seit seiner Zeit als Filmchef bei Warner kennt.

Aktuell stehen Damon und Affleck gemeinsam für einen Film über die Schuhmarke Nike vor der Kamera, den Affleck inszeniert. Affleck spielt darin den Nike-Mitbegründer Phil Knight, der den damaligen Marketingmanager Sonny Vaccaro (Damon) auf den Basketball-Superstar Michael Jordan ansetzte, um ihn von einer Zusammenarbeit zu überzeugen. Daraus entstand einer der umfangreichsten Sportmarketingdeals aller Zeiten. Neben Amazon Studios, Skydance Sports und Manderlay Pictures soll auch das neue Unternehmen von Damon und Affleck zu den Produzenten gehören.