Foto des Tages: Film- und Medienstiftung NRW lud Branche zum Sommer Branchentreff

Die Film- und Medienstiftung NRW lud gestern Abend in die Kölner Wolkenburg, um gemeinsam mit 600 Gästen aus Film, Medien und Politik ihren traditionellen Sommer Branchentreff zu feiern. Auch der 7. Baumi Award wurde im Vorfeld der Veranstaltung verliehen. Filmstiftungs-Aufsichtsratsvorsitzender Prof. Werner Schwaderlapp dankte Produzent:innen, Kreativen und Kinobetreiber:innen für ihre engagierte Arbeit und ihr Durchhalten in der Pandemie. Mit dabei waren Filmteams mit Dreharbeiten in NRW wie "Der Pfau" - im Bild (v.l.n.r.): Bastie Griese (MMC), Christoph Mathieu (Autor), Christina Bentlage (Film- und Medienstiftung NRW), Lutz Heineking jr. (Regie/eitelsonnenschein), Annette Frier, Jens Wolf (MMC), Marco Gilles (eitelsonnenschein), Tobias Seiffert (Tobis). Auch Sönke Wortmann, Anna Maria Mühe, James D'Arcy, Noomi Rapace, Aylin Tezel, Veronica Ferres, WDR-Intendant Tom Buhrow und %Aenne Schwarz waren unter den Gästen. Foto: Hojabr Riahi / Film- und Medienstiftung NRW (PR-Veröffentlichung)