Zweiter Lux-Publikumspreis geht an "Quo vadis, Aida?"

Nachdem Quo vadis, Aida?" im Dezember vergangenen Jahres schon die Verleihung der European Film Awards dominiert hatte, ist Jasmila Zbanic' Drama, bei dem die Berliner Razor Film und die Wiener Coop99 Film als Produktionspartner an Bord sind, jetzt mit dem Lux-Publikumspreis vergeben worden. In der Abstimmung, an dem das Publikum in Europa sowie Mitglieder des Europäischen Parlaments beteiligt waren, setzte er sich gegen Sebastian Meises Große Freiheit" und Jonas Poher Rasmussens Flee" durch.

Bei der Preisverleihung im Rahmen einer Plenarsitzung im Europäischen Parlament in Straßburg erklärte Jasmila Zbanic: "Ich bin schockiert, dass wir Europäer:innen einen Krieg in der Ukraine zulassen. Bitte stoppt den Krieg und unterstützt auch die Länder, die nicht in der EU sind!"

"Quo vadis, Aida?" erzählt die Geschichte von Aida, die im Juli 1995 in Srebrenica in Bosnien und Herzegowina als Übersetzerin für die Vereinten Nationen tätig ist. Nach der Machtübernahme durch die bosnisch-serbische Armee sucht sie mit ihrer Familie in einem Lager der Vereinten Nationen Schutz und muss im Zuge der Verhandlungen Informationen mit fatalen Folgen übersetzen.