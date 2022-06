Nach Corona-Pause: Produzentenempfang von RTL Deutschland zurück

Beim traditionellen Produzentenempfang von RTL Deutschland haben sich am Dienstagabend rund 450 Gäste in den Rheinterrassen in Köln-Deutz zusammengefunden. Mit dabei waren unter anderen die Geschäftsführer:innen und Produzent:innen von ITV Studios Germany, UFA Fiction, UFA Show & Factual, Constantin Entertainment und viele weitere kreative Köpfe, darunter etwa Construction-Film-CEO Veronica Ferres und eitelsonnenschein-Geschäftsführer Lutz Heineking jr.

Die Co-CEOs von RTL Deutschland, Stephan Schäfer und Matthias Dang sowie Henning Tewes, Chief Content Officer, begrüßten die Gäste zum entspannten Austausch über aktuelle Themen und Trends. Bereits seit 2007 findet der Produzentenempfang in unmittelbarer Nachbarschaft des Sendezentrums in Köln-Deutz statt - zuletzt hatte die Veranstaltung coronabedingt zwei Jahre pausieren müssen.

"Die Menschen haben noch nie so viel Bewegtbild genutzt wie heute. Wir leben in einer wachsenden Branche, die die Menschen fasziniert, auf all diesen Kanälen. Und dafür seid ihr verantwortlich, ihr macht Inhalte, die Menschen begeistern, Nachrichten, Unterhaltung, Information", betonte Co-CEO Schäfer bei seiner Begrüßung und bedankte sich bei allen Produzent:innen herzlich für die intensive und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Schäfer kündigte an: "Wir werden weiter deutlich investieren in Kreative, in Journalismus, in Unterhaltung, in Formate, und dafür brauchen wir euch und eure Kreativität." Auch Henning Tewes bedankte sich im Namen aller Fernsehmacher:innen bei den Vertreter:innen der Produktionsfirmen für die geleistete Arbeit und die vielen guten Ideen.

Zu den Macher:innen aus der TV- und Entertainment-Branche zählten auch die RTL-Moderatorinnen Charlotte Maihoff, Bella Lesnik, Angela Finger-Erben und Birgit von Bentzel sowie Vertreter:innen aus der Medienpolitik, etwa Tobias Schmid, Direktor der Landesanstalt für Medien NRW. Als wichtigster Vertreter des Landes NRW kam Nathanael Liminski, Staatssekretär und Chef der Staatskanzlei in Düsseldorf.