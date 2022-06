Kinocharts Österreich: "Top Gun Maverick" ist zweifacher Millionär

Nach seinem zweiten Wochenende hat "Top Gun Maverick" in Österreich insgesamt schon mehr als zwei Mio. Euro eingespielt. Nur einem Neustart gelang am vergangenen Wochenende der Sprung in die Top Ten.

Mit einem Einspiel von rund 660.000 Euro hat Top Gun Maverick" am vergangenen Wochenende Platz eins der österreichischen Kinocharts verteidigt, insgesamt spielend die Zwei-Mio.-Euro-Marke genommen und steht jetzt bei 2,2 Mio. Euro. Platz zwei ebenfalls halten konnte Doctor Strange in the Multiverse of Madness", der mit 118.000 Euro als letzter Titel noch ein sechsstelliges Einspiel erzielte und sein Gesamteinspiel auf knapp 3,2 Mio. Euro geschraubt hat. Auch Platz drei der österreichischen Kinocharts blieb mit Dog - Das Glück hat vier Pfoten" (55.900 Euro; gesamt: 315.000 Euro) im Vergleich zur Vorwoche unverändert.

Komplettiert wird die Top fünf der österreichischen Kinocharts durch The Lost City - Das Geheimnis der verlorenen Stadt" (42.900 Euro; gesamt: 1,12 Mio. Euro) und Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" (23.400 Euro; gesamt: drei Mio. Euro).

Erfolgreichster Neustart des Wochenende in Österreich war Paw Patrol: Jet to the Rescue - Rettung im Anflug" (22.800 Euro) auf der Sechs.

DIE WEITEREN NEUSTART IN DEN TOP 25 DER ÖSTERREICHISCHEN KINOCHARTS

Joachim Triers Cannes-Titel aus dem Vorjahr, Der schlimmste Mensch der Welt", spielte an seinem Startwochenende in Österreich 13.600 Euro (inkl. Previews: 19.700 Euro) ein und verfehlte die Top Ten auf der Elf nur knapp. Die französisch-schweizerische Komödie "Glück auf einer Skala von 1 bis 10" landete bei ihrem Start in Österreich mit 6.000 Euro (inkl. Previews: 6.500 Euro) auf Platz 18, die Comicverfilmung Der kleine Nick auf Schatzsuche" (4.300 Euro; inkl. Previews: 5.000 Euro) belegte Platz 21. Platz 23 ging an "Detektiv Conan - The Movie (25) - Die Halloween-Braut" (3.300 Euro), auf der 25 platzierte sich an seinem Startwochenende in Österreich Lokesh Kanagarajs Actioner Vikram" (2.200 Euro; inkl. Previews: 2.700 Euro).

Die Top Ten der österreichischen Kinocharts