Kinocharts Deutschland KW 22 online

Knapp 43 Prozent der Tickets wurden am Pfingstwochenende in den deutschen Kinos für "Top Gun Maverick" gelöst. Alle Kinozahlen des Wochenendes finden Sie ab sofort bei blickpunktfilm.de.

Mit etwas mehr als 400.000 Besuchern (4,32 Mio. Euro) hat Top Gun Maverick" Platz eins der deutschen Kinocharts am Pfingstwochenende souverän verteidigen können. Insgesamt schaffte das späte Sequel spielend den Sprung über die Eine-Mio.-Besucher-Marke, womit es sich einen Bogey für eine Mio. Besucher innerhalb von zehn Tagen sicherte.

Die Plätze zwei und drei der deutschen Kinocharts blieben mit Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (WE: 115.000 Besucher; 1,18 Mio. Euro / gesamt: 1,99 Mio. Besucher; 21,29 Mio. Euro) und Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" (WE: 46.000 Besucher; 473.000 Euro / gesamt: 2,83 Mio. Besucher; 28,6 Mio. Euro) im Vergleich zur Vorwoche ebenso unverändert.

Erfolgreichster und einziger Neustart in den Top Ten war Paw Patrol: Jet to the Rescue - Rettung im Anflug" (knapp 45.000 Besucher; 236.000 Euro) auf der Acht.

Insgesamt wurden am Pfingstwochenende in den deutschen Kinos rund 950.000 Tickets gelöst, das Einspiel lag bei gut neun Mio. Euro.

Die deutschen Kinocharts nach Umsatz

Die deutschen Kinocharts nach Besuchern