Kaufcharts: "Batman" schwingt sich nach ganz oben

Die neue Nummer eins in den physischen Kaufcharts lautet mehr als erwartungsgemäß "The Batman". Mit dem Rückenwind von 1,7 Mio. deutschen Kinozuschauern beeindruckt der Warner-Titel vor allem mit vier Produktfassungen in der Blu-ray-Auswertung. Natürlich gelangt in Kalenderwoche 22 die reguläre Blu-ray-Fassung auf die Eins. Die 4K-Version erreicht Platz zwei, eine exklusive Steelbook-Fassung (Motiv Catwoman) schafft es auf den vierten Rang und ein weiteres Steelbook-Produkt (4K/Motiv Question) belegt Position sechs. Vorwochenspitzenreiter "Moonfall" fällt auf Platz drei zurück. Interessant: In die Top-10 steign insgesamt sechs Neuheiten-Produkte ein, da auch die Animationskomödie "Die Gangster Gang" (Platz sieben) und das Coming-of-Age-Drama "Licorice Pizza" (Platz acht) ihren Weg fanden.

Im DVD-Ranking bewährt sich "The Batman" ebenfalls als höchster Neuzugang und erobert den Chartsthron. Die vierte Staffel von "Agatha Raisin" klettert als Neueinsteiger bis auf Position vier. Die "Gangster Gang" reiht sich auf Platz fünf ein.

DVD-Verkauf

Blu-ray-Verkauf