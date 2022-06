Deutscher Fernsehpreis wird erstmals an zwei Abenden verliehen

Der Deutsche Fernsehpreis wird Mitte September erstmals an zwei Abenden verliehen. Am Tag vor der Fernsehpreisgala am 14. September findet eine "Nacht der Kreativen" statt, bei der die Gewinner:innen in den Personenkategorien ausgezeichnet werden.

Der Deutsche Fernsehpreis wird in diesem Jahr erstmal an zwei Abenden vergeben. Wie die Stifter des Deutschen Fernsehpreises, Das Erste, ZDF, Sat1, RTL und die Deutsche Telekom, heute mitteilen, findet am 13. September im Studio Ehrenfeld erstmals eine "Nacht der Kreativen" statt, bei der die Gewinner:innen in den Personenkategorien in den Bereichen "Fiktion", "Unterhaltung" und "Information" ausgezeichnet werden. Die von Jana Paregis moderierte Veranstaltung wird am gleichen Abend zeitversetzt im ZDF übertragen. Wie berichtet, findet am 14. September in den Kölner MMC Studios die von Barbara Schöneberger moderierte Fernsehpreisgala statt, die ab 20.15 Uhr im ZDF übertragen wird.

Norbert Himmler, ZDF-Intendant und diesjähriger Vorsitzender des Stifterkreises zu der Neuerung: "Herausragendes Fernsehen entsteht immer im Zusammenwirken kreativer Persönlichkeiten. Diese wollen wir erstmalig mit einer exklusiven 'Nacht der Kreativen ? würdigen und am darauffolgenden Abend eine zeitgemäße Show mit den Highlights des Fernsehjahres für das TV-Publikum ausrichten. Ich bin überzeugt, dass wir in diesem neuen Format den Deutschen Fernsehpreis für Branche und Publikum Zukunft tsweisend weiterentwickeln werden."

Produzent Wolf Bauer, der erneut den Juryvorsitz übernommen hat, ergänzt "Das aktuelle Fernsehen spiegelt unsere Gegenwart in vielfältiger Weise. Es informiert, ordnet ein und unterhält. 'Zeitenwende' ist das Wort der Stunde, das auch auf den Umbruch in der Medienwelt zutrifft, in der immer mehr Programme auf immer mehr Plattformen verbreitet werden. Die Jury des Deutschen Fernsehpreises leistet einen enormen Sichtungsaufwand, um die Vielfalt der Angebote zu erfassen und zu bewerten - seien sie nun nachrichtlich, unterhaltend, fiktional oder dokumentarisch. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Jurykolleg:innen und die intensive Auseinandersetzung mit den kreativen Spitzenleistungen des deutschen Fernsehens."

Der Deutsche Fernsehpreis 2022 wird in insgesamt 30 Kategorien vergeben.