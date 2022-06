WarnerMedia: Country Managerin Sylvia Rothblum verabschiedet sich

Warner Bros. Discovery hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass Sylvia Rothblum, Country Managerin Deutschland, Österreich & Schweiz, WarnerMedia, das Unternehmen nach 21 Jahren verlassen wird. Rothblum wurde 2021 zur Country Managerin für Deutschland, Österreich und die Schweiz ernannt, zusätzlich zu ihrer Position als Head of TV Distribution für die Regionen. Als Country Managerin war sie für die Entwicklung und Umsetzung der Strategien von WarnerMedia und die Optimierung aller kommerziellen und konzernweiten Marketingaktivitäten in ihren Regionen verantwortlich und führte das Team in einer wichtigen Übergangsphase, inklusive der Pandemie, und der anstehenden Transaktion mit Discovery.

Rothblum kam 2002 zu Warner Bros. als Vice President für die deutschsprachigen Märkte. Im Jahr 2007 wurde sie zum Senior Vice President befördert und war verantwortlich für die Lizenzierung von Warner Bros. Entertainment Content und Vertrieb auf allen Plattformen im deutschsprachigen Europa. Während ihrer Tätigkeit für das Unternehmen spielte Rothblum eine wesentliche Rolle beim Aufbau und Wachstum des Geschäfts von WarnerMedia in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie bei der Entwicklung und Umsetzung der Lizenzierung- und Vertriebsstrategie von WarnerMedia-Inhalten über verschiedene Plattformen in den Regionen.

Gerhard Zeiler, President, International, Warner Bros. Discovery, sagt: "Sylvia ist eine außergewöhnliche Führungspersönlichkeit, die eine zentrale Rolle beim Aufbau des erfolgreichen Geschäfts in Deutschland, Österreich und der Schweiz gespielt hat. Ihr strategisches Verständnis, ihr kaufmännisches know how, ihre starken Beziehungen zu den Vertriebspartnern und ihr tiefes Verständnis für die Märkte haben einen immensen Wert für unser Unternehmen geschaffen. Wir sind Sylvia dankbar für ihre großartige Arbeit, mit der sie unsere Inhalte einem Publikum in der gesamten Region nahegebracht und gleichzeitig bedeutende Einnahmen erzielt hat, die weitere Investitionen in unsere Marken und Franchises ermöglichen. Es war mir eine persönliche Freude, eng mit Sylvia zusammenzuarbeiten, und ich wünsche ihr alles erdenklich Gute."

Sylvia Rothblum sagt zu der Entscheidung : "Die vergangenen 21 wunderbaren Jahre bei Warner Bros. waren meine Leidenschaft und so viel mehr als nur ein Job. Ich bin all den großartigen Menschen sehr dankbar, mit denen ich das Vergnügen hatte, zusammenzuarbeiten und die mich auf dieser großartigen Reise begleitet haben. Ich bin unheimlich stolz auf meine Teams und Kollegen und auf das, was wir gemeinsam geschaffen haben."