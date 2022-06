Disney streicht französischen Kino-Release wegen Kinofenster

Walt Disney hat die Ankündigung, auf die zwar reformierte, aber nach wie vor lange Sperrfrist für Kinostarts in Frankreich mit der Streichung zumindest einzelner Starts zu reagieren, wahr gemacht. So soll der Animationsfilm "Strange World" dort keinen Kinorelease erhalten. In einem Statement bezeichnete man die französische Regelung als "gegen die Konsumenten gerichtet".

Während die Anfang des Jahres neue geregelte Medienchronologie in Frankreich nicht zuletzt vom dortigen Kinoverband FNCF gefeiert worden war, stieß sie durchaus nicht auf einhellige Begeisterung. Zu den Kritikern der Neuregelung zählte aus Reihen der Studios nicht zuletzt Walt Disney, die schon bei der Unterzeichnung des Abkommens - die Disney selbst nicht vornahm - unter anderem erklärt hatte: "Wir sind überzeugt, dass die neue Medienchronologie keinen fairen und verhältnismäßigen Rahmen für die Beziehungen zwischen den Akteuren im audiovisuellen Sektor schafft." Tatsächlich hatte Disney Brancheninsidern zufolge im Lauf der Verhandlungen durchblicken lassen, dass man ernsthaft erwägen würde, Kinostarts in Frankreich abzusagen, um so nicht den Fensterregelungen zu unterfallen (wir berichteten).

Denn auch wenn mit Unterzeichung des Abkommens die Möglichkeit geschaffen wurde, die bisherige Frist zwischen Kinostart und SVoD-Auswertung von 36 auf 15 Monate zu drücken, stand Disney in klarer Opposition selbst zu dieser Zeitspanne. Der Knackpunkt an der französischen Branchenvereinbarung: Die vergleichsweise strengen Fensterregelungen gelten für sämtliche Filme mit Kinostart in Frankreich (hierzulande wird derzeit nur über Regeln für geförderte Filme verhandelt) - und auch für Unternehmen, die die Vereinbarung nicht unterzeichnet haben.

Der Animationsfilm Strange World", hierzulande für einen Start am 24. November vorgesehen, wird von Walt Disney in Frankreich nicht in die Kinos gebracht, sondern wird dort nur über Disney+ veröffentlicht - dann zeitgleich zum Streamingdebut in anderen europäischen Märkten.

Gegenüber dem US-Branchenmagazin "Deadline" erklärte Disney: "Wir unterstützen das französische Kino zwar - wie wir es seit Jahrzehnten getan haben - aber die neue, sperrige Medienchronologie ist gegen die Konsumenten gerichtet; sie ignoriert, wie sich das Konsumverhalten in den letzten Jahren verändert hat und sie unterwirft uns einem erhöhten Piraterie-Risiko. Wir werden unsere Entscheidungen weiterhin von Film zu Film treffen - und das auf Basis der individuellen Rahmenbedingungen jedes Marktes."

Von der Absage weiterer Kinostarts in Frankreich durch Disney ist demnach beinahe auszugehen, fraglich ist jedoch, ob das Studio diesen Schritt tatsächlich auch bei einem größeren Blockbuster wagen könnte. Das zumindest scheint derzeit eher unwahrscheinlich.