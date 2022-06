Einschaltquoten: Fußball-Klassiker zieht immer noch

8,81 Mio. Zuschauer (MA: 33,9 Prozent) sahen gestern Abend im ZDF die Übertragung des Nations-League-Spiels zwischen Deutschland und England; beim "heute journal" in der Halbzeit des Spiels stieg die Reichweite gar auf 8,89 Mio. Zuschauer (MA: 32,4 Prozent) an. Damit war das Zweite gestern ganz klar die erste Wahl beim TV-Publikum. Die ARD-Dienstagsserien Die Kanzlei" und In aller Freundschaft" kamen gestern Abend auf 4,03 Mio. Zuschauer (MA: 15,5 Prozent) bzw. 3,9 Mio. Zuschauer (MA: 14 Prozent); das sind rund 300.000 Zuschauer und gut ein Prozentpunkt bzw. gut 600.000 Zuschauer und rund viereinhalb Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche.

Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die ZDF-Fußballübertragung auf einen Marktanteil von 35,9 Prozent, für "Die Kanzlei" und "In aller Freundschaft" standen in dieser Zielgruppe 7,7 und 6,6 Prozent zu Buche.

Erfolgreichstes privates Programm in diese Zielgruppe in der gestrigen Primetime war das RTL-Format "Reich und herzlich - Ein Millionär geht undercover", das mit 8,6 Prozent leicht unter dem Vorwochenwert lag. Gut zwei Prozentpunkte gegenüber der Vorwoche büßte hingegen die Vox-Show "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" (7,6 Prozent) ein. Für die Sat1-Crimeserien "Navy CIS: Hawaii" und Navy CIS" standen gestern Abend 14/49-Marktanteile von 6,9 und fünf Prozent zu Buche, das ProSieben-Format "Big Countdown" kam auf 5,6 Prozent. Unter die Fünf-Prozent-Marke gerutscht ist gestern Abend die RTLZWEI-Reportagereihe "Nachtschicht: Einsatz für Lebensretter" (4,9 Prozent).