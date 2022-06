Bill Kramer ist neuer CEO der Academy of Motion Picture Arts and Sciences

Der derzeitige Direktor und Präsident des Academy Museum of Motion Pictures ist zum Nachfolger von Dawn Hudson als CEO der Academy of Motion Picture Arts and Sciences gewählt worden.

Das Board of Governors der Academy of Motion Picture Arts and Sciences hat Bill Kramer zum neuen CEO der Academy gewählt. Der aktuelle Direktor und Präsident des Academy Museum of Motion Pictures folgt auf Dawn Hudson, die seit 1. Juni 2011 als CEO der Academy fungiert und im Oktober vergangenen Jahres ihren Abschied angekündigt hatte.

Kramer, der in seiner bisherigen Rolle für die erfolgreiche Eröffnung des Academy Museum of Motion Pictures im September 2021 verantwortlich war, erklärte nach seiner Wahl, dass es eine Ehre für ihn sei, künftig als CEO der Academy zu fungieren: "Ich glaube fest an die Kraft und die Kunstfertigkeit des Kinos. Ich freue mich sehr darauf, die beispiellosen Aktivposten der Academy - die Oscars, mehr als 10.000 Academy-Mitglieder weltweit, unser Museum, unsere Library und unser Archiv - miteinander zu verzahnen, um die Kunst und die Wissenschaft des Films voranzubringen und eine neue Generation von Filmemachern zu inspirieren."

Academy-Präsident David Rubin betonte nach Kramers Wahl: "Bill Kramer war bei der Etablierung des Academy Museum of Motion Pictures eine transformative Führungspersönlichkeit als ein Leuchtturm für Filmliebhaber und eine Manifestierung all dessen, was die Academy repräsentiert und feiert. Seine Vision für die Zukunft der Academy ist gleichermaßen groß und inspirierend und unsere Governors waren sich einig, dass er die ideale Wahl ist, die Academy in dieser entscheidenden Phase zu führen."

Bill Kramer wird seinen CEO-Posten bei der Academy am 18. Juli antreten. Während der Übergangsphase wird seine Vorgängerin Dawn Hudson beratend zur Seite stehen.