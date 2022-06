Netflix-Wochencharts: "Stranger Things"-Staffel jagt "Squid Game"

Die finale Staffel "Stranger Things" hat in ihren ersten zehn Tagen insgesamt 621,8 Millionen Stunden Sehzeit weltweit auf Netflix gesammelt. Damit ist diese vierte Staffel des Phänomens schon jetzt auf Platz fünf der Allzeitseriencharts. Ein weiterer beeindruckender Wert: Die 621,8 Millionen Stunden entsprechen theoretisch schon rund 69 Millionen Menschen, die alle sieben zur Verfügung stehenden Episoden durchgeschaut haben. In seiner zweiten Woche hat "Stranger Things" weitere 335 Millionen Stunden auf der ganzen Welt gesammelt. Nur die koreanische Serie "Squid Game" hatte historisch betrachtet mit 448,7 Millionen Stunden eine noch stärkere zweite Woche.

- BESTE ZWEITE WOCHE (SERIEN) -

01. Squid Game Staffel 1 - 448,73 Mio. Stunden

02. Stranger Things Staffel 4.1 - 335,01 Mio. NEU

03. Bridgerton Staffel 2 - 251,74 Mio.

04. All of Us Are Dead Staffel 1 - 236,2 Mio.

05. Inventing Anna - 195,97 Mio.

06. You Staffel 3 - 179,00 Mio.

07. The Witcher Staffel 2 - 168,46 Mio.

08. Maid - 166,52 Mio.

09. Sex Education Staffel 3 - 160,42 Mio.

10. Haus des Geldes Staffel 5.2 - 147,95 Mio.

Die vierte und finale "Stranger Things"-Staffel, die in zwei Hälften aufgeteilt wurde, ist nach zehn Tagen schon erfolgreicher als die bislang am stärksten performthabende dritte Staffel "Stranger Things" nach 28 Tagen. Die einzige Frage, die zu diesem Zeitpunkt jetzt noch bleibt, ist, ob die vierte Staffel "Stranger Things" auch "Squid Game" bei den absoluten Zahlen knacken kann. Würde man die beiden Hälften der letzte Staffel getrennt betrachten, wird das nicht gelingen. Aber weil Netflix neuerdings die zu verschiedenen Zeitpunkten ausgewerteten Staffelhälften zusammenzählt, könnte es zumindest in die Nähe von "Squid Game" gehen. Insgesamt werden es mindestens eine Milliarde Stunden werden, wenn alle Episoden "Stranger Things" ausgewertet wurden.

- ALLZEITSERIENCHARTS (ENGLISCH & NICHT-ENGLISCH) -

01. Squid Game Staffel 1 - 1.650,45 Mrd. Stunden

02. Haus des Geldes Staffel 5 - 792,23 Mio.

03. Bridgerton Staffel 2 - 656,16 Mio.

04. Bridgerton Staffel 1 - 625,49 Mio.

05. Stranger Things 4.1 - 621,8 Mio. NEU

06. Haus des Geldes Staffel 4 - 619,01 Mio.

07. Stranger Things Staffel 3 - 582,10 Mio.

08. Lucifer Staffel 5 - 569,48 Mio.

09. All of Us Are Dead Staffel 1 - 560,77 Mio.

10. The Witcher Staffel 1 - 541,01 Mio.

Auch in Deutschland belegen aktuell die vier Staffeln "Stranger Things" Platz eins bis vier der deutschen Seriencharts. Einziger Konkurrent ist die Lizenzserie "The Good Doctor", die auch mit drei Staffeln in der Top Ten vertreten ist. Bei den Filmen führt in Deutschland "Interceptor" vor "A Perfect Pairing" und "Senior Year".