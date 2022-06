ZDF-Event-Serie "Der Schwarm" startet im Frühjahr 2023

Die internationale Event-Serie "Der Schwarm" nach Frank Schätzings Weltbestseller wird im Frühjahr 2023 beim ZDF starten. Bei einem First-Look-Event in Berlin, bei dem weltexklusiv ein sechsminütiger Szenen-Zusammenschnitt gezeigt wurde, verkündete die ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke, dass die Serie vorab in der Mediathek startet und linear an vier aufeinander folgenden Tagen in Doppelfolgen ausgestrahlt wird. Der Programmplan unterstützt zumindest den Wunsch von Showrunner Frank Doelger, 2023 die Weltpremiere auf der Berlinale feiern zu können, wie Blickpunkt:Film im März exklusiv berichtete.

In "Der Schwarm" geht es um die Bedrohung der Erde durch eine unbekannte maritime Lebensform. "Die achtteilige Serie hat eine ganz besondere Bedeutung für uns. Wir glauben, dass die Erzählung sehr gut zu unserem Auftrag passt. Die Serie lenkt den Fokus auf eines der Großthemen unserer Zeit", sagte Bilke über den Öko-Thriller, in dem die Natur zurückschlägt und Wissenschaftler zur Rettung eilen. Zur Serie, die das ZDF gemeinsam mit den Sende-Partnern France Television, Rai, Hulu Japan, SRF, ORF und Viaplay anging, werden aktuell auch aufwendige Dokumentationen als Begleitfilme produziert.

Der Leiter der ZDF-Fernsehabteilung Fernsehfilm/Serie I und stellvertretende Programmdirektor, Frank Zervos, der das Serienprojekt vor vier Jahren für das Zweite Deutsche Fernsehen ins Leben rief, sagte beim First-Look-Event: "Wir lüften zum ersten Mal den Kochtopfdeckel. Im Bergfest der Postproduktion zeigen wir die ersten sechs Minuten Teaser. Der 18 Jahre alte Roman hat keinesfalls an Bedeutung verloren. Der Stoff ist akuter denn je."

Wer Frank Schätzings Roman kennt, weiß, dass ein erster Lackmustest für die Spezialeffekte der Serie die Orcas sind, die bei einem groß angelegten Fähren-Angriff früh eine prominente Rolle spielen. Und man kann festhalten: Die Orcas sehen in den gezeigten Szenen sehr echt und organisch aus, auch wenn der Fähren-Angriff noch nicht gezeigt wurde. Der Look von "Der Schwarm" hat in den gezeigten Szenen gehobenes internationales Niveau. Die englischen Dialoge sind dank der vielen Native Speaker smooth. Es sieht wirklich wie eine Weltreise aus, obwohl ein riesiger Teil der Produktion in Italien stattfand. Es wurden überwiegend Dialogszenen gezeigt, in denen man ständig bekannte Gesichter wie Oliver Masucci oder Barbara Sukowa entdeckt. Visual Effects Supervisor Jan Stoltz versprach aber, dass die Serie hart an der 1.000-VFX-Marke kratze, womit man fast auf Marvel-Niveau sei.

Produzent Eric Welbers (ndF) erklärte auf der Bühne, dass die Produktion wegen Corona nicht um die Welt reisen konnte, aber gleichzeitig zehn unterschiedliche Länder erzählen musste. Sie seien sehr dankbar, dass sie in Italien alle passenden Motive fanden. "Wir haben aber auch in Brüssel in dem modernsten Indoor-Wassertank arbeiten können." Es sei eine der größten Produktionen, die jemals aus Deutschland finanziert wurden. Welbers taxierte die Kosten pro Einzelepisode auf "relativ deutlich mehr als fünf Millionen Euro". Er dankte in diesem Zusammenhang auch dem ZDF, das ein Drittel der Produktionskosten übernahm. "Der Schwarm" befinde sich mitten in der VFX-Produktion. Beta-Produzent Moritz von Kruedener betonte auch, dass sich die Serie noch bis Ende des Jahres in der Postproduktion befinden werde.

Auch vor Ort war ein großer Teil des Hauptcast, insbesondere Leonie Benesch ("Babylon Berlin"), Rosabell Laurenti Sellers ("Game of Thrones") der schwedische Schauspieler Alexander Karim ("The Lawyer") und der deutsche Schauspieler Klaas Heufer-Umlauf. Auch Showrunner Frank Doelger und Barbara Eder, die als Regisseurin vier der acht Episoden inszenierte, nahmen auf dem Podium Platz.