Weiter mit Rekordprämien für die Kinovielfalt

In diesem Jahr konnte die Verleihung des Kinoprogrammpreises Berlin-Brandenburg endlich wieder in Präsenz stattfinden: Bei einer feierlichen Veranstaltung im Katerschmaus an der Spree; moderiert von Knut Elstermann und in Anwesenheit des Chefs der Berliner Senatskanzlei Severin Fischer, von Medienboard-Geschäftsführerin Kirsten Niehuus und von Jurymitglied Leila Hamid, Vorstandsvorsitzende der X Verleih AG.

Ein Gemeinsamkeit mit den beiden Vorjahren gab es dabei allerdings: Denn zum dritten Mal in Folge konnten Prämien in Höhe von 1,5 Mio. Euro vergeben werden. Dabei fielen die Hauptpreise mit Einzelprämien von jeweils 40.000 Euro sogar höher aus als jemals zuvor.

Gute Nachrichten, denen bei der Verleihung eine noch bessere folgte: Denn auch 2023 wird die bisherige Rekordhöhe der Prämien beibehalten! Dazu Severin Fischer: "Die Kinos sind wichtige Kulturorte der Hauptstadtregion und die Vielfalt der Kinolandschaft in Berlin ist einmalig in Deutschland. Mit dem Kinoprogrammpreis möchten wir ihr Durchhaltevermögen in der schwierigen Pandemiezeit und ihr Engagement für qualitativ herausragende Programme würdigen. Ich freue mich, dass wir auch in Zukunft ein Preisgeld von 1,5 Mio. Euro beitragen können. Denn für gutes Kino braucht man gute Kinos."

Kirsten Niehuus erklärte anlässlich der Feierstunde: "Da nur Kino kann, was Kino kann ... bedanken wir uns mit einer Auszeichnung auf Rekordniveau von 1,5 Mio. Euro besonders bei den ausgezeichneten 68 Kinos in Berlin und Brandenburg, die ihr Publikum mit leidenschaftlichem Einsatz jeden Tag überraschen, erstaunen und beglücken. Wir brauchen das Kino - in guten wie in schlechten Zeiten!"

Ausgezeichnet wurden insgesamt 68 Arthouse-Kinos; 44 aus Berlin und 24 aus Brandenburg. Deren "herausragende Kinomacher:innen" hätten auch im Ausnahmejahr 2021 "unglaubliches Durchhaltevermögen, unermüdliches Engagement und immense Kreativität bewiesen" und so "die einzigartige 'Artenvielfalt' in der Kino-Hauptstadtregion erhalten", wie es in einer Mitteilung des Medienboards heißt.

Zur Liste der Gewinner:innen aus Berlin

Zur Liste der Gewiner:innen aus Brandenburg