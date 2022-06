Sulebakk mit neuer Funktion bei WBD

Christina Sulebakk wird künftig als General Manager für diverse Warner Bros. Discovery-Aktivitäten in den Nordics verantwortlich sein. Sulebakk übernimmt in den nordischen Ländern die Leitung aller Kanäle und Dienste des Unternehmens, einschließlich Channel 5, Discovery+ und HBO Max.

"Christina ist eine großartige Führungspersönlichkeit, die maßgeblich am Aufbau unseres Streaming-Marktes in Europa beteiligt war. Ihr Wissen über Streaming, ihr tiefes Verständnis des Geschäftsmodells und ihre lokale Verbundenheit werden sie zu einer Schlüsselfigur bei unseren weiteren Bemühungen in diesen wichtigen Ländern machen", Priya Dogra, President und Managing Director EMEA.

Sulebakk war zuletzt General Manager von HBO Max in EMEA; zuvor hatte sie mehrere Positionen bei WarnerMedia inne. Sie wird übergangsweise an James Gibbons, GM UK & Nordics, berichten. Später erfolgt das Reporting an Priya Dogra.