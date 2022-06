Neuer Name für Sky Ticket

Das Streaming-Angebot der Pay-TV-Plattform heißt künftig Wow und lehnt sich damit an das Pendant in den anderen Sky-Märkten an.

Die Pay-TV-Plattform Sky Deutschland hat ihr Streaming-Angebot Sky Ticket mit sofortiger Wirkung in Wow umbenannt. Der alte Name war Programm, Sky Ticket ermöglichte den Zugriff auf einzelne Sky-Inhalte, ohne einen Receiver zu installieren. Wow gewährt nun ebenso Zugang zu Sky-Originals und den Sportereignissen, über deren Rechte Sky verfügt. Auch die Inhalte von Peacock, dem Streamingdienst von NBC Universal, sind Teil des Angebots.

Von einer "spannenden neuen Marke auf den deutschen Markt" ist bei Sarah Jennings, Senior Vice President Wow bei Sky Deutschland,die Rede: "Höchste Streaming-Qualität genießt für uns mit Wow oberste Priorität. Wir haben in den letzten Jahren ständig daran gearbeitet, unser Angebot weiterzuentwickeln und unsere Plattform zu optimieren, um unseren Kunden das beste Streaming-Erlebnis zu bieten."

Auffällig am neuen, von Sky losgelösten Namen, ist die Nähe zu "Now". So heißt das Streaming-Angebot von Sky in Großbritannien, Irland und Italien. In Deutschland war der Name indes lange Zeit durch den RTL+Vorläufer TV Now belegt.

Mit einer Preisaktion will Sky Schnellentschlossene für Wow ködern. Das Serien-Paket wird bis August für 7,99 statt 9,99 Euro angeboten, das kombinierte Film- und Serien-Paket für 9,98 Euro statt 14,98 Euro. Das Sport-Paket kostet fix 29,99 Euro im Monat bzw. 24,99 Euro, falls man sich für ein ganzes Jahr bindet.