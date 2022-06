"Die Bilderkriegerin" im Cineplex Warburg

Dass wenige Tage nach der Deutschlandpremiere in Berlin gerade das Cineplex Warburg zum Ort einer ganz besonderen Vorstellung von Die Bilderkriegerin - Anja Niedringhaus" auserkoren wurde, kommt nicht von ungefähr: Denn die in der Dokumentation porträtierte Kriegsreporterin, die 2014 bei einem Anschlag in Afghanistan ums Leben kam, stammte aus Höxter, in dessen Landkreis das Kino der Familie Schlinker liegt. Begrüßen konnten die Gastgeber Regisseur und Drehbuchautor Roman Kuhn und Produzent Hartmut Köhler von Ziegler Film, die mit ihrem Film das Leben und Wirken der international renommierten Fotografin in den Fokus rücken.

Neben den Filmemachern kam auch die Familie Niedringhaus ins westfälische Warburg zur ausverkauften Vorführung, die nicht nur von der örtlichen Presse, sondern auch dem WDR begleitet wurde. "Wir sind immer gerne Gastgeber, aber dieser Film liegt uns besonders am Herzen - nicht nur wegen seiner Bedeutung für unsere Region, sondern auch wegen seiner erschütternden Aktualität", so Ute Schlinker.