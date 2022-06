Schleswig-Holstein verdoppelt Ausschüttung für Kinopreis

Die Ausschreibung für den Kinopreis Schleswig-Holstein ist gestartet, bis 15. Juli können sich Filmtheater aus dem Bundesland über die Filmwerkstatt Kiel bewerben, die für die organisatorische Umsetzung verantwortlich zeichnet. Ausführliche Informationen zum Bewerbungsverfahren finden Sie unter www.kinopreis.schleswig-holstein.de.

Wie es in einer Mitteilung der MOIN Filmförderung heißt, werden "aufgrund der andauernden wirtschaftlichen Belastung der Kinos durch die Folgen der Pandemie" in diesem Jahr insgesamt 100.000 Euro ausgeschüttet. Dies entspricht einer (einmaligen) Erhöhung der Vorjahressumme von 47.750 Euro aus dem Vorjahr auf mehr als das Doppelte; 2020 hatte das Land - ebenfalls als Reaktion auf die Pandemie - sogar 150.000 Euro vergeben. Grundlage für die Preisträgerwahl ist das Programmjahr nach der Wiedereröffnung der Kinos vom 1. Juli 2021 bis zum 30. Juni 2022.

Anlässlich der guten Nachricht unterstrich Kulturministerin Karin Prien die zentrale Bedeutung der Kinos als Orte der Kultur im urbanen wie im ländlichen Raum: "Ich freue mich sehr, dass wir die Kinos als wichtige Kulturorte bei uns im Land mit dem einmaligen Aufwuchs des Preises auf 100.000 Euro nach den schweren Zeiten der Pandemie unterstützen können. Das letzte Programmjahr war für alle nicht einfach, aber die Kinos haben sich allen Widrigkeiten zum Trotz weiter um die Filmkultur in unserem Land verdient gemacht."

Helge Albers, Geschäftsführer der MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, ergänzte: "Mit der Verdoppelung der Kinopreise schickt das Land Schleswig-Holstein einen richtigen Booster an die Kinobetreiberinnen und -betreiber: Mit voller Fahrt voraus geht es in die neue Kinosaison! Das Publikum kann sich auf Highlights wie 'Mittagsstunde' von Lars Jessen und den Cannes-Gewinner 'Triangle of Sadness' von Ruben Östlund freuen."

Die feierliche Auszeichnung des Kinopreises erfolgt im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung im Astra-Filmtheater Plön.