Fair Festival Award geht nach Braunschweig

Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat zum zweiten Mal auf Basis einer Umfrage den Fair Festival Award vergeben - ausgezeichnet wurde diesmal das Braunschweig International Film Festival, dessen diesjährige Ausgabe am 7. November startet.

Zwischen Ende November und Mitte Dezember 2021 hatte die AG Festivalarbeit in ver.di zum zweiten Mal eine Umfrage unter Mitarbeiter:innen von Festivals durchgeführt, um auf dieser Basis die Veranstaltung mit den fairsten Arbeitsbedingungen küren zu können. Die bestbewerteten Festivals gingen dann bis Mitte April in eine weitere Umfragerunde - und nun wurde zum zweiten Mal der Fair Festival Award vergeben. Nachdem beim Debüt im vergangenen Jahr das Kinofest Lünen geehrt worden war, wurde nun das ausgezeichnet.

Als Vorstandsvorsitzender des veranstaltenden Vereins nahm Thorsten Rinke den Preis im Rahmen einer Verleihung im Rahmen des Kurzfilm Festival Hamburg entgegen: "Ich spreche im Namen des gesamten Braunschweiger Festival Teams, wenn ich sage, dass diese Auszeichnung eine große Ehre für den gesamten Verein und das Organisationsteam ist. Wir sehen den Fair Festival Award als großen Ansporn, unsere aktuelle und auch zukünftige Festival- und Kulturarbeit so fortzusetzen und sogar noch weiter zu optimieren. Wir bedanken uns bei allen Mitarbeitenden für das ausgesprochene Vertrauen und die tolle Zusammenarbeit. Gemeinsam gestalten wir so jedes Jahr ein besonderes Festival, und das in diesem Jahr bereits zum 36 Mal."

Karina Gauerhof, Programmleiterin des Festivals, betont: "Bei unserer Arbeit für das Braunschweig International Film Festival stehen Aspekte wie eine flache Hierarchie und eine gute Arbeitsatmosphäre an erster Stelle - nur im respektvollen gemeinsamen Umgang können wir das Filmfestival zu dem machen, was es bis heute ist. Die Anerkennung durch den Fair Festival Award 2022 bestätigt uns in unseren Prinzipien und der daraus resultierenden Arbeitsweise."

Informationen zur kommenden Ausgabe des Festivals, die vom 7. bis 13. November stattfindet, finden Sie unter www.filmfest-braunschweig.de.

Der Vorjahrssieger, das Kinofest Lünen, sowie , das Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern, interfilm Berlin und das erhielten im Rahmen der Preisverleihung zudem die Auszeichnung "Faires Festiva"l.