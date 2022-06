Degeto macht mit "Maria Wern" munter weiter

Die schwedisch-deutsche Krimi-Reihe "Maria Wern, Kripo Gotland" mit Eva Röse in der Titelrolle wird um weitere vier Filme verlängert. Nr. 22 und 23 werden derzeit auf der schwedischen Insel gedreht, voraussichtlich diesen Herbst sollen zwei weitere Filme folgen.

Zum weiteren festen Ensemble gehören weiterhin Erik Johansson, Peter Perski und Lola Zackow. Die neuen Fälle führen die Kommissarin und ihr Team in die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Milieus von Gotland. Einmal geht es um den Mord an einem jungen, aufstrebenden Fußballspieler, einmal um einen brutalen Mord im Drogenmilieu. Regie führt beide Male Johan Lundin, die Drehbücher stammen von Jimmy Lindgren und Inger Scharis und basieren wie alle Filme der seit 2011 im Ersten ausgestrahlten Reihe auf Figuren aus den Kriminalromanen der schwedischen Schriftstellerin Anna Jansson.

"Maria Wern, Kripo Gotland" wird von Warner Bros. ITVP Schweden produziert, Cologne Film ist mit Tim Rostock als Executive Producer als deutscher Produktionspartner an Bord. Die Krimireihe entsteht in Koproduktion mit TV 4, C More und der Degeto (Co-Producer: Christoph Pellander, Executive Producerin: Claudia Grässel).