Die Dinos herrschen über Südamerika

Eine Woche vor seinem großen Start unter anderem in den USA und Deutschland konnte "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" bereits tiefe Fußabdrücke in den südamerikanischen Kinomärkten hinterlassen.

Während Top Gun Maverick" am vergangenen Wochenende seinen Höhenflug auch außerhalb der USA fortsetzte und bei einem internationalen Einspiel von fast 86 Mio. Dollar außerhalb der USA um gerade einmal 16 Prozent abbaute (insgesamt steht der Hit nach dem zweiten Wochenende weltweit bei knapp 560 Mio. Dollar), konnte Jurassic World: Ein neues Zeitalter" schon in den ersten Märkten unter Beweis stellen, welch Koloss in dieser Woche unter anderem in den USA und Deutschland starten wird.

Mit einem frühen Start in 15 internationalen Märkten (vor allem Südamerika, aber auch Südkorea, Hong Kong und Italien) fuhr der Film 55,7 Mio. Dollar ein - und erzielte dabei in Mexiko, Argentinien, Peru, Kolumbien, Chile, Ecuador und Uruguay jeweils den besten Start für einen Film der Reihe. Vor allem in Mexiko hinterließen die Dinos tiefe Fußabdrücke und sorgten mit gut 18 Mio. Dollar für das bislang beste Universal-Debüt in diesem Markt - und Zahlen, die um jeweils über 40 Prozent höher lagen als jene zum Start der beiden direkten Vorgänger.

Auch in Südkorea kam der Film mit dem dritthöchsten Debüt des Jahres (und dem stärksten Starttag während der Pandemie) gut aus den Startblöcken, die Topplatzierung in den Charts blieb ihm dort trotz eines Einspiels von rund 15 Mio. Dollar aber wegen der anhaltenden Popularität der lokalen Actionkomödie "The Roundup" knapp verwehrt.