"Der Pfad" war großer Gewinner beim Goldenen Spatz

Beim Kindermedienfestival Goldener Spatz war Der Pfad" der große Gewinner. Das Abenteuerdrama wurde mit dem Hauptpreis als Bester Spielfilm sowie mit dem Goldenen Spatz für die beste Schauspielerin gewürdigt. Der den Hauptpreis begleitende, dotierte Sonderpreis des Thüringer Ministerpräsidenten ging an Regisseur Tobias Wiemann. Nonna Cardoner wurde für ihre Hauptrolle ausgezeichnet. Am Freitag Abend im Theater Erfurt wurden außerdem "Sniperman" von Linus Krebs als bester Kurzfilm, "Pettersson und Findus: Die tote Elster" (ZDF/KiKA) als beste Animationsserie, "Pia und die wilden Tiere: Fuchswelpen in Not" (BR) von Ben Wolter als beste Dokumentation sowie "Die beste Klasse Deutschlands 2021" (KiKA/ARD) als beste Unterhaltung von der Kinderjury gekürt. Die Kinderjury Digital prämierte "Katze Q - Ein Quanten Adventure" von Philipp Stollenmayer. Den Urkunden-Preis des MDR Rundfunkrates für das beste Drehbuch erhielt Manuel Ostwald für den animierten Kurzfilm "Die allerlangweiligtse Oma der Welt", der an der Filmakademie Baden-Württemberg entstand. Der Publikumspreis für den besten Jugendfilm ging an Dear Future Children".

"Es waren spannende Festivaltage - mit einem bunten und vielfältigen Programm für alle Altersklassen, mit bereichernden Begegnungen und, was uns wahnsinnig freut, endlich wieder mit Publikum in den Kinos der Festival-Städte Gera und Erfurt. Sowohl in Gera als auch in Erfurt waren viele Veranstaltungen ausverkauft. Eine positive Resonanz gab es auch auf die neue Pop-Up Medienwerkstatt im Kultur- und Kongresszentrum Gera und die Präsentation der Angebote im Rahmen des Wettbewerbs Digital. Mit einem umfangreichen Fachprogramm und Networking-Events war der Goldene Spatz wieder eine wichtige Plattform für den Austausch der Kindermedienbranche.", zieht die Festivalleiterin Nicola Jones ein positives Fazit. Im kommenden Jahr findet der Goldene Spatz im Herbst, vom 4. bis 10. Oktober, in Gera und Erfurt statt.