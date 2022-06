Apple sichert sich McQueens "Blitz"

Der im vergangenen Jahr angekündigte neue Spielfilm des vielfach preisgekrönten Filmemachers Steve McQueen "Blitz" landet bei Apple TV+. Der Streamer setzte sich bei einem Wettbieten durch. Das während des Blitzkriegs in London spielende Drama, über dessen genaueren Inhalt nichts weiter kommuniziert wird, soll im Laufe des Jahres gedreht werden. McQueen produziert den neuen Film auch selbst mit seiner Firma Lammas Park zusammen mit Tim Bevan und Eric Fellner von Working Title und Arnon Milchan, Yariv Milchan und Michael Schaefer von New Regency. Mit New Regency ist McQueen über einen First-Look-Deal verbunden. Die Firma stand bereits hinter seinem Oscar-prämierten Drama 12 Years a Slave" und Widows".

McQueens letzte Regiearbeit, die Anthologie Small Axe" , wurde 15fach bei den BAFTAs nominiert. Er arbeitet aktuell am Dokumentarfilm "Occupied City" für A24, New Regency und Film Four, das ebenfalls vom Zweiten Weltkrieg handelt. Die titelgebende Stadt unter der Besetzung der Nazis ist Amsterdam.