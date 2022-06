Kläger wollen "Top Gun"-Auswertung stoppen

Das Studio spricht von "völlig unbegründeten Ansprüchen, gegen die man sich energisch zur Wehr setzen werde", der Anwalt der Gegenseite behauptet, Paramount habe die Rechtesituation "bewusst ignoriert": Während Top Gun Maverick" weiterhin weltweit (und insbesondere in den USA) für Spitzenzahlen sorgt, sieht sich Paramount nun mit einer Klage konfrontiert - die auch darauf abzielt, die Auswertung des Films zu stoppen.

Während nicht anzunehmen ist, dass ein Gericht dies tatsächlich kurzfristig anordnen würde, könnte Paramount eine Niederlage teuer zu stehen kommen - wenn das Studio denn tatsächlich nicht über die notwendigen Rechte verfügt hätte, um das Sequel in die Kinos zu bringen.

Hinter der Klage stehen Shosh Yonay und Yuval Yonay, die Witwe und der Sohn von Ehud Yonay an dessen 1983 im Magazin "California" veröffentlichten Artikel "Top Guns" Paramount einst Rechte erworben hatte. Ehud Yonay war damals auch in den Credits zu Top Gun" erwähnt.

Seine Erben hatten, wie es das US-Urheberrecht als Möglichkeit vorsieht, die Rechte allerdings mit Wirkung zum 24. Januar 2020 wieder an sich gezogen - und laut der Klage hat es Paramount unterlassen, sich neue Rechte einräumen zu lassen. Bereits am 11. Mai hätten die Yonays eine Abmahnung an Paramount geschickt, um die Veröffentlichung des Films zu unterbinden, nun haben sie vor einem Bundesgericht Klage eingereicht.

Ob diese Erfolg hat, hängt zum einen an der Frage, ob "Top Gun Maverick" überhaupt in urheberrechtlich relevanter Weise auf genanntem Artikel basiert, tatsächlich ist dies schon im Fall von "Top Gun" nicht eindeutig der Fall. Zum anderen stellt sich die Frage, wann "Top Gun Maverick" fertiggestellt war bzw. wie weit die urheberrechtliche Ausnahme für Werke reicht, die auf Basis zuvor eingeräumter, aber später entzogener Rechte in Produktion gegangen sind.

Zumindest dem Wortlaut von 17 U.S. Code § 203 nach dürfte die Ausnahme den ursprünglich für einen Start im Juli 2019 und nach erstmaliger Verschiebung für Juni 2020 vorgesehenen Film klar erfassen; tatsächlich soll Paramount gegenüber der Klagepartei bereits bei Übersendung der Abmahnung erklärt haben, dass der Film vor dem 24. Januar 2020 weitgehend fertiggestellt war - diese stellt hingegen einen deutlich späteren Fertigstellungstermin in den Raum.

Vertreten werden die Yonays unter anderem von Marc Toberoff - der aktuell auch mehrere Erben von Marvel-Autoren gegenüber Disney vertritt.

Die komplette Klageschrift hat das US-Branchenmagazin "Deadline" hier veröffentlicht.