Hamburger Kurzfilm Preis: "Politische und zivile Gewalt entlarven"

Im Rahmen des 38. Kurzfilm Festivals Hamburg wurden am Sonntag Preise im Gesamtwert von 15.500 Euro vergeben. Den mit 3000 Euro dotierten Hamburger Kurzfilm Preis sprach die fünfköpfige Jury im Internationalen Wettbewerb "Handbuch" von Pavel Mozhar zu. Der Film beschäftigt sich mit den Protesten nach der Präsidentschaftswahl 2020 in Belarus.

"Politische und soziale Gewalt bestimmt weiterhin unser Leben und unsere Bildschirme. Die Herausforderung besteht darin, Darstellungen menschlicher Gräueltaten zu schaffen, ohne das Spektakel der Gewalt zu reproduzieren", heißt es in der Begründung, mit der die fünfköpfige Jury des Internationalen Wettbewerbs dem Kurzfilm "Handbuch" von Pavel Mozhar den mit 3000 Euro dotierten Hamburger Kurzfilm Preis im Internationalen Wettbewerb zusprach. Besonderes Lob erfuhr der Filmemacher, der sich in seinem Werk den Protesten nach der Präsidentschaftswahl 2020 in Belarus und dem brutalen Vorgehen gegen Demontranten widmete, dafür, eine eigene Sprache geschaffen zu haben, "um zeitgenössische politische und zivile Gewalt in der Gesellschaft durch eine Anleitung zur staatlichen Gewaltanwendung zu entlarven".

Insgesamt wurden bei der Preisverleihung im Rahmen des , die vor rund 150 Gästen im Festivalzentrum Post stattfand, Preise im Wert von 15.500 Euro vergeben. Im Rahmen des Internationalen Wettbewerbs ging der Deframed Preis an "Ampangabagat Nin Talakba Ha Likol" ("It's Raining Frogs Outside") von Maria Estela Paiso; als Hamburg Short Film Candidate für die European Film Awards setzte sich "Madrugada" ("Dawn") von Leonor Noivo durch, eine lobende Erwähnung wurde "Haulout" von Evgenia Arbugaeva und Maxim Arbugaev zuteil.

Im Deutschen Wettbewerb wurde "Oh, Butterfly" von Sylvia Schedelbauer mit dem Jurypreis gewürdigt, eine lobende Erwähnung erfuhr "Saft" von Mona Keil. Der "Dreifache Axel" ging an "Shining" von Kumaran Herold und der Publikumspreis an "Pink Rider" von Daniel Aguirre

Alle weiteren Preisträger finden Sie auf der Website des Kurzfilm Festival Hamburg.