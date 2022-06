Einschaltquoten: "Tatort", "Turmspringen" & Fußball punkten an Pfingsten

Am Pfingstmontag hat der neue "Tatort: Das kalte Haus" von Madefor Film, den Regisseurin Anne Zohra Berrached und Christoph Busche gemeinsam schrieben, 8,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer auf sich vereinen können. Damit war die Krimireihe in der ARD mit einem Marktanteil von 29,3 Prozent zur Primetime sehr klar das erfolgreichste Format des Tages. Im ZDF kam eine etwas ältere Folge "Inga Lindström: Ausgerechnet Söderholm" auf 3,87 Millionen Zuschauende. Die RTL-Show "Jauch gegen Lichter" hatte um 20.15 Uhr immerhin 2,65 Millionen Zuschauende beim Gesamtpublikum. In der späteren Schiene erreichte in der ARD die neueste Staffel "Kommissar Van der Valk" auch gute 14,2 Prozent Marktanteil. "Die Pembrokeshire Morde" im ZDF hatten dagegen 7,7 Prozent.

Der "Tatort: Das kalte Haus" war auch bei den Jüngeren unangefochten das beliebteste Format. 24,7 Prozent der 14- bis 49-Jährigen sahen zu. Für Sat1 lief es um 20.15 Uhr recht erfolgreich mit "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" und 11,4 Prozent. "Jauch gegen Lichter" kam bei den Jüngeren auf glatte 10 Prozent, der Film "Baywatch" hatte auf ProSieben 9,2 Prozent. Noch besser lief es für die Unterföhringer in der Spätschiene mit "Bad Boys for Life", der 11,1 Prozent bei den Jüngeren hatte.

Das erfolgreichste Format am Sonntagabend war traditionsgemäß auch der "Tatort", wobei durch Pfingsten der Münchner "Tatort: Unklare Lage" von 2020 wiederholt wurde und trotzdem fast sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und 23,8 Prozent Marktanteil fand. Im ZDF hatte "Ein Sommer in der Toskana" von 2019 zur Primetime 3,8 Millionen Zuschauende. Kein Format kam am Sonntag bei den 14- bis 49-Jährigen über die Eine-Million-Grenze und nur vier Formate hatten überhaupt mehr als eine halbe Million Zuschauende. Nach dem "Tatort" am besten lief bei den Jüngeren auf ProSieben um 20.15 Uhr "Captain Marvel" mit 12,9 Prozent. "Aladdin" holte auf Sat.1 9,1 Prozent, während auf RTL "Everest - Ein Yeti will hoch hinaus" auf 8,1 Prozent kam.

Der Samstagabend stand ganz im Zeichen von König Fußball, weil auf RTL in der Nations League Deutschland auf Italien traf. Der Klassiker kam in der zweiten Halbzeit auf durchschnittlich 6,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und fast 30 Prozent Marktanteil. Die Öffentlich-Rechtlichen konnten da erwartungsgemäß nicht mithalten: "Ein starkes Team" hatte 3,6 Millionen Zuschauende im ZDF, "Wer einmal stirbt, dem glaubt man nicht" in der ARD 2,38 Millionen. Bei den Jüngeren kam die zweite Fußball-Halbzeit sogar auf fast 36 Prozent Zielgruppen-Marktanteil. Auf ProSieben hielt sich die Show "Schlag den Star" noch ganz beachtlich mit 11,8 Prozent Marktanteil der 14- bis 49-Jährigen über diverse Stunden in der Primetime.

Der Star des Freitagabend war bei den Jüngeren das von ProSieben zu RTL gewechselte und auf diese Weise wiederbelebte "Turmspringen" mit Prominenten und Stefan Raab als Produzenten. Starke 21,6 Prozent der 14- bis 49-Jährigen sprangen dabei heraus. Da kann man also sicher sein, dass man das auch 2023 auf RTL wiedersehen wird. Insgesamt sahen mehr als zwei Millionen Menschen zu. Beim Gesamtpublikum am beliebtesten war "Ein Fall für Zwei" mit 4,85 Millionen Zuschauenden im ZDF, gefolgt von 4,41 Millionen Zuschauenden auf dem selben Sender für "Letzte Spur Berlin". Der ARD-Film "Meine Mutter spielt verrückt" hatte knapp drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.