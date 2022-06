SevenOne sichert sich "Top Gun: Maverick"

Die Mediengruppe hat ein umfangreiches Rechtepaket von Paramount erworben, das u.a. die Free-TV-Premiere der gerade in den Kinos für Furore sorgenden Film-Fortsetzung mit Tom Cruise und Jennifer Connelly gewährleistet.

Das mit Spannung und Sehnsucht erwartete Sequel Top Gun: Maverick" lässt derzeit die Herzen von Kinobetreibern und -publikum gleichermaßen höher schlagen. Fest steht nun auch, wo das Comeback von Tom Cruise als Navy-Pilot seine Free-TV-Premiere erleben wird. Die SevenOne Entertainment Group hat sich im Zuge eines Lizenzdeals mit Paramount die entsprechenden Rechte gesichert und plant die Ausstrahlung für Ende 2023 auf einem ihrer Sender. Der "langjährige" Lizenzvertrag, genauere Angaben macht das Unternehmen nicht, beinhaltet auch Catch-up-on-Demand-Rechte für Plattformen der Seven.One Entertainment Group.

Zu den weiteren Titeln, auf die die Mediengruppe künftig Zugriff hat, zählen Antoine Fuquas SciFi-Thriller Infinite", ein Paramount+ Original, mit Mark Wahlberg und Chiwetel Ejiofor oder die romantische Komödie Trauzeugen", eine Koproduktion von Pantaleon und SevenPictures für Paramount Pictures Germany. Ebenfalls zum Deal gehört die aktuell auf Sat1 ausgestrahlte Serie "Navy CIS Hawaii", die in den USA gerade um eine zweite Staffel verlängert wurde.

Teil der Vereinbarung sind zudem die Free-TV-Rechte an mehreren populären Film-Reihen aus der Paramount-Library wie "Mission Impossible", "The Transformers", "Jack Reacher", "Indiana Jones" oder "Crocodile Dundee" sowie weitere langjährige Ausstrahlungsrechte an Serien wie Navy CIS" und Charmed".