SWR und Degeto starten Bodensee-Krimireihe

Knapp sieben Jahren nachdem der letzte "Bodensee-"Tatort" in Dreh ging, bringt der SWR die paradiesische Gegend aus dem Süden der Republik wieder auf die Krimilandkarte. Im Verbund mit der Degeto entsteht die neue Krimireihe "Seeland" (AT) für den Donnerstags-Sendeplatz im Ersten. Der erste Film "Kurswechsel" wurde gerade in und um Konstanz und natürlich auf dem See selbst gedreht.

Hayal Kaya und Julian Bayer spielen das Konstanzer Ermittlerduo Elena Barin und Achim Schatz. Der Einstieg droht schwierig zu werden, denn Barin kommt von außen und hat die Dezernatsleitung zugesprochen bekommen, auf die Schatz scharf war. Darüber hinaus bedeutet die neue Stelle der Start in ein neues, selbstbestimmtes Leben als transidente Frau. Für Kompetenzgerangel bleibt jedoch keine Zeit, den Kaya befindet sich noch vor dem ersten Arbeitstag auf einem Ausflugsschiff, das von einem aus der Haft entflohenen Straftäter entführt wird. Die beiden konkurrierenden Polizist:innen müssen sich sofort - eine zu Wasser, der andere an Land - als funktionierende Einheit beweisen.

Die Idee zu "Seeland" stammt von Stefan Wild und Lion H Lau. Das Drehbuch schrieb Stefan Wild gemeinsam mit Lisa Brunke, Regie führte Holger Haase. In weiteren Rollen wirken Florian Kleine, Aliki Hirsch, Pascal Goffin, Jakob Schmidt, Martin Rapold, Bernadette Leopold und Jogi Kaiser mit.

"Seeland" entsteht als Produktion von Polyphon Pictures im Auftrag von Degeto und SWR für die ARD. Produzentin ist Sabine Tettenborn. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei Monika Denisch, Manfred Hattendorf (beide SWR) und Katja Kirchen (Degeto). Executive Producer:innen sind SWR-Fictionchefin Barbara Biermann und Degeto-Redaktionsleiter Christoph Pellander.