"Schwarze Adler" gewinnt Hauptpreis beim CIVIS Medienpreis

In neun Kategorien ist heute der CIVIS Medienpreis für Migration, Integration und kulturelle Vielfalt vergeben worden.

Torsten Körners Dokumentarfilm Schwarze Adler" über schwarze Fußballer:innen, die in Deutschland Nationalspieler:innen wurden und ständig mit Vorurteilen und Hass zu kämpfen hatten, ist heute in Köln bei der Verleihung des CIVIS Medienpreises für Migration, Integration und kulturelle Vielfalt mit dem Hauptpreis ausgezeichnet worden.

"'Fußball und Rassismus'" - der Film schildert die Geschichte gesellschaftlicher Vorurteile und Konflikte, die sich verändert haben, aber nicht erledigt sind. Mit außerordentlich sorgfältiger Quellenarbeit und starken Interviews werden die Schicksale schwarzer Nationalspieler:innen erzählt, die sich längst nicht nur gegen Rival:innen auf dem Rasen behaupten mussten. Ein sehr durchdachtes Drehbuch, die herausragende Regie, die kunstvolle Kameraführung schaffen ein ebenso lehrreiches wie berührendes Seh-Erlebnis", begründet die Jury ihre Entscheidung für "Schwarze Adler", der auch noch als bestes Informationsprogramm ausgezeichnet wurde.

Insgesamt wurde der CIVIS Medienpreis für Migration, Integration und kulturelle Vielfalt, der von der CIVIS Medienstiftung ausgelobt wurde, in neun Kategorien vergeben. Weitere Preise gingen an Matti Geschonnecks "Die Wannseekonferenz" (CIVIS Video Award Unterhaltung), Sönke Wortmanns "Contra" (CIVIS Cinema Award) und Anna-Sophia Richards Dokumentarfilm "Die vier Winde" (Young C. Award).

Alle ausgezeichneten Produktionen im Überblick.