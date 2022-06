Produzenten-Allianz ehrt Entertainment-Formate

Die Sektion Entertainment der Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen hat zum ersten Mal den Deutschen Entertainment Award (DEA) verliehen. In der Kategorie "Best Adaptation" wurde Constantin Entertainment für das Comedy-Format "LOL - Last One Laughing" ausgezeichnet, das Amazon Prime mit mittlerweile drei Staffeln Rekordzugriffe beschert. In der Kategorie "Best Development" behauptete sich Florida Entertainment mit dem tagszuvor bereits mit dem Grimme-Preis bedachten ProSieben-Format "Wer stiehlt mir die Show?".

Mit dem mit insgesamt 10.000 Euro dotierten VFF Best Young Talent Award werden einzelne Personen und ihre Leistungen als (Executive) Producer:in ausgezeichnet. Die ersten Preisträgerinnen sind hier Maren Fleschenberg für die von Prime Productions produzierte ARD-Show "Sträter" und Anna Franz für "LOL - Last One Laughing".

Björn Böhning, Geschäftsführer der Produzentenallianz, sagt über den DEA: "Dieser Preis steht ganz im Zeichen der TV-Entertainment-Branche. Endlich! Mit über 7.000 Programmstunden und rund 1 Mrd. Euro Umsatz jährlich, zählt die Entertainment-Branche zu einer der wichtigsten Säulen der deutschen TV-Wirtschaft. Allerdings erfährt die TV-Unterhaltungsbranche - anders als die Bereiche Fiction oder Dokumentation - erstaunlich wenig Präsenz und Anerkennung, z. B. in Form von Preisen, Festivals oder Networking-Events. Der Branche gebührt mehr Wahrnehmung und Würdigung - das ist längst überfällig. Der heutige Abend soll ein Zeichen setzen und ein Auftakt sein das Ansehen der TV-Entertainment-Branche langfristig zu stärken."