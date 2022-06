UPDATE: Disney+-Termin für "Doctor Strange 2"

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" wird auf Disney+ noch im Laufe des Monats Juni zu sehen sein.

UPDATE: Der Termin 22. Juni ist auch für Deutschland bestätigt.

URSPRÜNGLICHE MELDUNG: Obwohl es aufgrund eines Versehens kein ganz großes Geheimnis mehr war, hat Disney zumindest über englischsprachige Kanäle den offiziellen Starttermin für das zweite "Doctor Strange"- Abenteuer bekannt gegeben. Auf Disney+ wird der 28. MCU-Film am 22. Juni abrufbar sein. Sofern das Datum auch für Disney+ im deutschsprachigen Raum gilt, würde "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" sieben Wochen nach Kinostart zur Verfügung stehen.

In Deutschland erreichte der Film bisher 1,84 Mio. Kinozuschauer. Das weltweite Boxoffice liegt derzeit bei 879 Mio. Dollar.