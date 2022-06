MDM sucht "Quellen des Bösen"

Produktion

Die Mitteldeutsche Medienförderung unterstützt in seiner zweiten Förderrunde des Jahres u.a. zwei spannende Projekte in der Produktion, die in der Nachwendezeit in der ostdeutschen Provinz spielen: Stephan Ricks Thrillerserie "Die Quellen des Bösen" und das Debütdrama von Constanze Klaue "Mit der Faust in die Welt schlagen".