Amber Heard will in Berufung gehen

Die Jury, die gestern in Virginia über die 50-Mio.-Dollar-Klage von Johnny Depp gegen Amber Heard (und deren Gegenklage auf 100 Mio. Dollar) zu befinden hatte, war in Sachen Schadenersatz ganz offensichtlich völlig unbewandert. Denn nachdem sich die Urteilsverkündung zunächst verzögert hatte, weil die Geschworenen bei der Übermittlung ihrer einstimmigen Entscheidung an die vorsitzende Richterin das entsprechende Feld zunächst nicht ausgefüllt hatten, kürzte diese den Johnny Depp zusätzlich zu zehn Mio. Dollar "regulärem" Schadenersatz zugesprochenen Betrag von fünf Mio. Dollar sogenannten "Strafschadenersatzes" umgehend auf 350.000 Dollar. Der simple Grund: Der US-Bundesstaat Virginia, in dem der Prozess stattfand, lässt gar keine höhere Summe für diese besondere Form des Schadenersatzes zu.

Doch trotz der Tatsache, dass die letztlich zugesprochene Summe weit unter der Klageforderung blieb - und vor allem auch trotz der Tatsache, dass Johnny Depp im Rahmen der Gegenklage zu einer Zahlung von zwei Mio. Dollar an Amber Heard verurteilt wurde, weil die Jury eine Aussage seines Anwaltes als verleumderisch wertete: Das gestrige Urteil, in dem ein Beitrag von Heard für die Washington Post als verleumderisch gewertet wurde, war ein Sieg auf nahezu ganzer Linie für Depp, der der Verkündung wegen eines Bandauftrittes nicht persönlich beigewohnt hatte.

Dementsprechend lasen sich auch die Reaktionen der beiden Prozessparteien unmittelbar nach der Urteilsverkündung. Depp ließ ein ausführliches Statement verbreiten, in dem es unter anderem hieß, dass die Jury ihm sein "Leben wiedergegeben" hätte - sechs Jahre, nachdem dieses durch falsche Vorwürfe komplett auf den Kopf gestellt worden sei. Das Urteil erfülle ihn mit Demut; die Entscheidung, den Prozessweg zu beschreiten, sei erst nach reiflicher Überlegung getroffen worden, sei er sich doch nicht zuletzt der hohen rechtlichen Hürden bewusst gewesen, die es für ihn zu nehmen gegolten hatte. Das Statement schloss mit den Worten "Die Wahrheit geht nie unter!"

Heard hingegen erklärte, sie sei "untröstlich, dass der Berg an vorgelegten Beweisen" nicht ausgereicht hätte, um gegen die ungleich größere Macht und den Einfluss ihres Ex-Mannes zu bestehen. Noch enttäuschter sei sie darüber, was das Urteil für andere Frauen bedeute. Denn es sei ein "Rückschlag" und stelle die Uhr zurück auf eine Zeit, in der eine Frau, die an die Öffentlichkeit gehe, gedemütigt und erniedrigt werden könne.

Tatsächlich will sich Heard offenbar nicht mit dem Urteil abfinden. Wie ihre Anwältin Elaine Bredehoft im US-Fernsehen erklärte, wolle ihre Mandantin "absolut" in Berufung gehen. Sie selbst sehe dafür eine hervorragende Ausgangsposition, nachdem die Jury durch Dinge beeinflusst worden sei, vor denen sie hätte abgeschirmt werden müssen.