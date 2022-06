Kölner "Tatort" aus dem Braunkohlerevier

Für die frisch abgedrehte Folge "Abbruchkante" waren mit dem Drehbuchgespann Eva und Volker A. Zahn sowie Regisseur Torsten C. Fischer und Kameramann Theo Bierkens bewährte Kräfte am Werk.

Am gestrigen 1. Juni gingen die Dreharbeiten für den Kölner "Tatort: Abbruchkante" zu Ende. Der Mord an einem Arzt führt die von Klaus J Behrendt und Dietmar Bär gespielten Kommissare Ballauf & Schenk in ein Dorf am Rande des Braunkohletagebaus. Alt-Bützenich hätte eigentlich dem Tagebau weichen sollen, doch durch die Klimawende darf das Dorf stehen bleiben. Ein Gutteil der Leute ist bereits nach Neu-Bützernich umgesiedelt, von der früheren Dorfgemeinschaft ist nur noch wenig übrig geblieben und viele Freunde hat sich der ermordete Landarzt offenbar nicht gemacht.

Das Drehbuch dieses 87. Kölner "Tatorts"' stammt von Eva Zahn und Volker A Zahn, die zuletzt auch für die Folge Hubertys Rache" verantwortlich zeichneten. Regie führte mit Torsten C Fischer ebenfalls ein für Ballauf & Schenk alter Bekannter, an seiner Seite wie so oft: Kameramann Theo Bierkens.

In weiteren Rollen wirken die Regulars Roland Riebeling (als Kommissar Norbert Jütte), Tinka Fürst (als Kriminaltechnikerin Natalie Förster), Joe Bausch (als Rechtsmediziner Dr. Roth) und Juliane Köhler (als Psychologin Lydia Rosenberg) sowie in Episodenollen Lou Strenger, Barbara Nüsse, Peter Franke, Leopold von Verschuer, Uta-Maria Schütze, Leonard Kunz, Jörn Hentschel und Ferhat Kalei mit. Produziert wird Folge Nr. 87 von der Bavaria Fiction mit ihrer Kölner Niederlassung, Produzent ist Jan Kruse. Für Auftraggeber WDR ist Götz Bolten redaktionell verantwortlich.