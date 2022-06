Locarno öffnet die Türen für Produzent:innen aus Lateinamerika und der Karibik

Der Länderschwerpunkt des Koproduktionsmarkts des Filmfestivals in Locarno, "Open Doors", liegt in diesem Jahr auf den Staaten Lateinamerikas und der Karibik.

Nach 2008 stehen Projekte aus Lateinamerika und der Karibik erneut im Mittelpunkt des Koproduktionsmarkts "Open Doors" beim Filmfestival in Locarno (3. bis 13. August). Wie das Festival heute mitteilt, nehmen die Produzent:innen zunächst von 22. bis 29. Juli an einem Onlineprogramm teil, bevor sie ihre Projekte von 4. bis 10. August vor Ort in Locarno präsentieren.

Zu den teilnehmenden Produzent:innen gehören u.a. Ana Cristina Barragan, die bereits Werke in Locarno präsentiert hatte, Yanillys Pérez, die in Toronto für ihre Dokumentarfilm "Jeffrey" mit dem "Discovery Award" ausgezeichnet worden war, sowie Micheal Labarca, der 2016 in der Cinéfondation in Cannes ausgezeichnet wurde und jetzt seinen ersten Langfilm präsentiert.

Die ausgewählten Projekte im Einzelnen:

CO-PRODUCTION HUB (Eine Plattform für Spielfilmprojekte, die internationale Zusammenarbeit anstreben)

"Cuando cae la lluvia" ("When Rain Falls"), Regie: Yanillys Pérez, Dominikanische Republik

"Diamante" ("Diamond"), Regie: Yashira Jordán, Bolivien

"Kokue", Regie: Miguel Agüero, Paraguay, Chile

"Los hombres morimos antes" ("Men Die Sooner"), Regie: Federico Montero, Costa Rica, Uruguay

"MOA", Regie: Marcel Beltrán, Kuba, Brasilien

"Muchachos bañándose en el lago" ("Kids Swimming in the Lake"), Regie: Michael Labarca, Venezuela, Chile, Frankreich

"Los invisibles", Regie: Andres Rodríguez, Guatemala

"Sopor y ave" ("Sopor and Bird"), Regie: Ana Cristina Barragán, Ecuador, Argentinien, Spanien

PRODUCERS' LAB (Ein Weiterbildungs-Workshop für kreative Produzent*innen von Spielfilmen)

Ricardo B'atz, El Salvador

María Félix Morales Lotz, Nicaragua

Daniela Fuentes Moncada, Ecuador

Karolina Hernandez Chaves, Costa Rica

Gilbert Mirambeau, Haiti

Illari Orcottoma, Peru

Nadean Rawlins, Jamaica

Michelle Serieux, Santa Lucia

Camila Urrutia, Guatemala