Bundeskongress der Kommunalen Kinos reflektiert Geschichte und Gegenwart

Bei der Veranstaltung Mitte Juni stehen nicht zuletzt das Jubiläum des ersten so benannten Kommunalen Kinos in Deutschland und damit eine 50-jährige Geschichte im Fokus. Die Auseinandersetzung mit der Historie bildet natürlich gleichzeitig das Fundament für den Blick nach vorne.

Dass der 17. Bundeskongress der Kommunalen Kinos unter dem Motto "Kinokultur für alle!" steht, kommt nicht von ungefähr - war doch "Kultur für alle" die Formel, auf die der 2018 verstorbene Kulturpolitiker und -funktionär Hilmar Hoffmann seine Arbeit brachte. Für die kommunalen Kinos ist Hoffmann die zentrale Figur - betrieb er nach Angaben des Bundesverbands kommunale Filmarbeit doch 1971 maßgeblich die Eröffnung des ersten Hauses, das tatsächlich den Namen "Kommunales Kino" führte und direkt der Kulturbehörde unterstellt war. Vor allem aber führten Klagen gegen diese Institution zum wegweisenden "Frankfurter Urteil", dass die Berechtigung zur öffentlichen Förderung für diese Kinotypen festschrieb - und damit seither den Boden für die Gründung von weit über 100 nichtkommerziellen und kommunalen Kinos bereitete.

Dass die Würdigung dieses Pioniers und damit der 50-jährigen Geschichte des "Kommunalen Kinos" in dieser Form quasi mit einjähriger Verspätung erfolgt, ist natürlich der Pandemie geschuldet. Denn das Programm des Kongresses, der vom 17. bis 19. Juni in Frankfurt am Main stattfindet, war bereits für 2021 geplant, musste Corona-bedingt aber verschoben werden und wird nun in aktualisierter Form umgesetzt.

Ziel des Kongresses ist es demnach, die Geschichte freizulegen und aus ihr zu lernen: Wie können bestehende Strukturen durch innovative Herangehensweisen gestärkt und zukunftsfähig gemacht werden? Wie lässt sich die mediale und kulturelle Praxis 'Kino' für kommende Generationen erhalten? Welche Utopien Hilmar Hoffmanns haben auch heute noch Bestand? Fragen wie diese werden Vertreter:innen der Kommunalen Kinos in Vorträgen, Lesungen und Debatten beleuchten, dem Verband verbundene Kinos und filmkulturelle Initiativen sollen dies um einen Blick von außen ergänzen.

Abgerundet wird der Kongress, den der Bundesverband kommunale Filmarbeit gemeinsam mit seinen Frankfurter Mitgliedern (DFF, Filmforum Höchst, Pupille Kino an der Uni, Filmkollektiv Frankfurt und Kinothek Asta Nielsen) gestaltet, durch sechs Filmprogramme, unter anderem mit Geographies of Solitude", dem Gewinner des Caligari-Preises 2022.

Details zum Programm finden Sie hier als .pdf-Download.