Simone Höller wechselt zu SHPG

Die Studio Hamburg Production Group verstärkt ihre Aktivitäten im fiktionalen Bereich und hat für dieses Unterfangen den Standort in Köln in Visier genommen. Mit der Gründung des Start-ups 307 production wechselt Produzentin Simone Höller von der FFP New Media zur SHPG und übernimmt die Geschäftsführung des neuen Unternehmens, dessen Fokus auf der Entwicklung und Produktion von High-end-Formaten, Signature-Serien und -Reihen sowie hochwertigen Spielfilmen liegen soll.

Höller war seit 2010 für die von Michael Smeaton geführte FFP New Media tätig. Sie verantwortete dort - oft im Team mit Smeaton - Produktionen wie die prämierten Einzelstücke Das weiße Kaninchen" (Grimme-Preis 2017), Eine gute Mutter", Weil du mir gehörst", die TV-Reihe "Billy Kuckuck" oder den Mehrteiler Ein Hauch von Amerika". Zu ihren letztren FFP-Produktionen gehören das Drama Ramstein" über das Flugunglück im Jahr und die Romanverfilmung "Lost in Fuseta" - beide noch nicht ausgestrahlt.

"Simone Höller ist für uns die perfekte Ergänzung im fiktionalen Bereich. Wir sind sehr froh, dass es uns gelungen ist, mit ihr eine so vielseitig und inhaltlich versierte und bestens vernetzte Produzentin als Geschäftsführerin für das neue Unternehmen in Köln gewonnen zu haben", äußertesich Michael Lehmann, Vorsitzender Geschäftsführer der Studio Hamburg Production Group."Die große Offenheit und positive Energie, mit der mir Michael Lehmann begegnet ist, haben mich begeistert. Durch die Zusammenarbeit mit ihm unter dem Dach der SHPG ergeben sich für die 307 production hervorragende Möglichkeiten. Diese im Rahmen meiner neuen Position - mit einem tollen Team an meiner Seite - auszuschöpfen, ist eine spannende Herausforderung. Ich freue mich, in Zusammenarbeit mit herausragenden Kreativen und dem Fokus auf Qualität, innovative neue Formate zu entwickeln und zu realisieren", sagt Simone Höller zu ihrer neuen Aufgabe.