Werner Herzogs "The Fire Within: A Requiem for Katia and Maurice Krafft" feiert in Sheffield Weltpremiere

Ende Juni hält für Werner Herzog einige Highlights bereit. Wie berichtet, wird Herzogs Schaffen bei der Verleihung des Deutschen Dokumentarfilmpreises am 24. Juni mit dem Ehrenpreis gewürdigt. Auf dem von 23. bis 28. Juni stattfindenden Sheffield DocFest feiert sein neuer Dokumentarfilm The Fire Within: A Requiem for Katia and Maurice Krafft" dann seine Weltpremiere.

Der Film über das französische Vulkanologen-Ehepaar Katia und Maurice Krafft ist eine von 38 Weltpremieren, die während des Festivals in Sheffield präsentiert werden. Dazu zählen auch Emma Davies "The Oil Machine", James Taylors "A Film About Studio Electrophonic" sowie "Marwan - Tomorrow's Freedom" von Sophia Scott und Georgia Scott.

Neben den 38 Weltpremieren präsentiert das Sheffield DocFest auch noch 22 internationale und elf Europapremieren. Weitere Informationen unter sheffdocfest.com.