Experten zum Jugendschutzgesetz: "Kaum einen Schritt weitergekommen"

Laut dem von der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia (FSM) herausgegebenen Jugendmedienschutzindex sorgen sich 73 Prozent der Befragten um die Sicherheit ihrer Kinder beim Surfen im Netz. Als Gefahren gelten unter anderem verstörende Gewalt- oder Pornografieinhalte, Cybermobbing und Datendiebstahl. Das ist die gute Nachricht: Die meisten Eltern machen sich offenkundig Gedanken über das Thema. Die schlechte: Sie ziehen keine Konsequenzen daraus. In dieser Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis sieht Joachim von Gottberg, Honorarprofessor für das Fach Medienethik/Medienpädagogik an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf (Potsdam) und bis Ende 2018 Geschäftsführer der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen (FSF, Berlin), eins der Hauptprobleme beim Jugendmedienschutz: "Die Differenz zwischen der Erwartung an die Anbieter, Schutzprogramme zur Verfügung zu stellen, und der eigenen Initiative, diese Programme dann auch zu installieren und zu nutzen, ist sehr, sehr groß."

Auch deshalb hält es Gottberg für absurd zu glauben, Jugendmedienschutz würde wie in der analogen Zeit funktionieren, als die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) "einen Film ab 18 freigab und die Kinobesitzer zumindest theoretisch kontrollieren konnten, ob die Besucher auch das entsprechende Alter hatten." Der Versuch, dieses System aus den Fünfzigerjahren ins Internetzeitalter zu übertragen, habe eine Regelungswut ohne Effekte auf das Nutzungsverhalten zur Folge. Damit könnte er dennoch leben, wenn der Aufwand allein von den Anbietern finanziert würde, aber eine Vielzahl von Behörden werde durch öffentliche Gelder finanziert, "und dieses Geld wäre für eine systematische Medienpädagogik in der schulischen und außerschulischen Jugendbildung wahrscheinlich besser investiert."

Anstatt die Zahl oder die Größe der involvierten Institutionen zu verschlanken, ist die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) im Zuge der Reform des Jugendschutzgesetzes (JuSchG) zur Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz (BzKJ) ausgebaut worden. Die Bonner BPjM hat in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass indizierte Bücher, Zeitschriften oder Filme nur noch für Erwachsene zugänglich sind, die BzKJ soll die Einhaltung des neuen JuSchG-Rahmens überwachen. Prompt monierten die Länder, dass es zu Kompetenzüberschneidungen mit der Kommission für Jugendmedienschutz kommen werde. Rundfunk und Kultur sind Ländersache, die KJM ist eine gemeinsame Einrichtung der Landesmedienanstalten. Die Chefs der beiden Einrichtungen versichern allerdings, es gebe in dieser Hinsicht "keinerlei Kompetenzunklarheiten". Dass sich BzKJ-Direktor Sebastian Gutknecht und der KJM-Vorsitzende Marc Jan Eumann, Direktor der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, seit fast zwanzig Jahren kennen, dürfte die Kooperation erheblich erleichtern.

In anderer Hinsicht ist das reformierte JuSchG nach Ansicht von Jugendschützern immerhin ein Schritt in die richtige Richtung. Bisher war Jugendmedienschutz in erster Linie auf Wirkungsaspekte ausgerichtet: sozialethisches Verhaltes, Gewaltwirkung, jugendgefährdende Inhalte wie etwa Anreiz zum Alkohol- oder Drogenkonsum. Das neue JuSchG bezieht aber auch die Interaktionsrisiken mit ein, darunter Cybermobbing, also gezielter Psychoterror in Form entwürdigender Fotos oder Filme, oder Cybergrooming, die Anbahnung sexualisierter Übergriffe. Hier sollen die Anbieter Vorsorgemaßnahmen ergreifen. Eumann spricht allerdings von einem "Verantwortungs-Viereck": die Erziehungsberechtigten, die Gesellschaft, die sich über die Gesetzgebung artikuliere, BzKJ und KJM sowie die Anbieter. Es gehöre zwar "zur Wahrheit, dass nicht alle großen Anbieter ihrer Verantwortung gerecht werden", aber Eltern seien dafür verantwortlich, "welche Möglichkeiten sie ihren Kindern offerieren. Deshalb befürworten wir Altersverifikationssysteme und Parental-Control-Systeme." Viele Anbieter machten sich jedoch "einen schlanken Fuß, indem sie die Inhalte in der höchsten Alterseinstufung ab 18 einstufen und voraussetzen, dass auf dem heimischen PC ein Jugendschutzprogramm installiert ist. Das ist tatsächlich viel zu selten der Fall."

Ein weiterer Kritikpunkt gilt der mehrfachen Prüfung ein und desselben Medieninhalts, der je nach Vertriebsweg unterschiedlichen Gesetzen und damit auch unterschiedlichen Selbstkontrollen unterliegt. Hier gibt es ein "missing link" in der Gesetzgebung, weil eine konkrete Vereinbarung zwischen einer Selbstkontrolle im Sinne des JMStV und den Obersten Landesjugendbehörden (OLJB) fehlt. Die FSF, klagt Geschäftsführerin Claudia Mikat, versuche bereits geraume Zeit, eine klare Aussage zu bekommen, was genau eigentlich zu tun sei, um zu erreichen, "dass eine Freigabe für ein und denselben Inhalt sowohl im Fernsehen als auch auf DVD und Streamingportalen gilt. Bis heute können wir Anbietern keine Freigabe für die ganze Kette an Verwertungsmöglichkeiten zusichern."

Mikat erläutert das Manko anhand eines aktuellen Beispiels: "Eine Produktionsfirma hat für einen Streamingdienst eine Serie entwickelt, die sie wenig später einem Free-TV-Sender anbieten und dann auch auf DVD veröffentlichen möchte. Sie hätte gern eine schnelle Entscheidung. Ein derartiger Fall ist wie für uns gemacht, aber wir können für die Auswertung auf DVD nicht allein entscheiden, selbst wenn wir die Serie in unseren Ausschüssen geprüft haben. Im sogenannten Durchwirkungsverfahren müssen die Prüfergebnisse erst noch von der KJM bestätigt werden, und die vertritt den Anspruch, die Produktion für die Bestätigung auch zu sichten. Dann müssen die bestätigten Inhalte an die FSK weitergeleitet werden, damit Ständige Vertreter der OLJB sie gemäß JuSchG 'übernehmen' können. Alternativ könnte in der besagten Vereinbarung mit den OLJB eine direkte Übernahme von Prüfentscheidungen geregelt werden. Wir haben uns in den letzten 18 Monaten intensiv mit den OLJB über die Rahmenbedingungen ausgetauscht, sind aber leider kaum einen Schritt weitergekommen."

Kein Wunder, dass sich Mikat eine "schlankere Lösung" wünscht. Die sähe so aus, dass eine Serie nur in der FSF geprüft werde. Die Mitglieder der Prüfausschüsse müssen laut JMStV ohnehin neutrale Personen sein, die sich in besonderer Weise mit dem Jugendschutz befassen. "Die OLJB erhalten darüber hinaus Benennungsrechte für Prüfende und wirken im FSF-Kuratorium mit, das die Prüfungen begleitet und die Prüfgrundsätze fortschreibt. Sie sind auch bereits heute in der KJM beteiligt, die die Prüfungen beaufsichtigt. Die FSF dokumentiert die Prüfentscheidungen, macht transparent, wie sie zustande gekommen sind und stellt die Akte inklusive Link zum Inhalt online zur Verfügung; zur Bestätigung oder auch Ablehnung entweder durch die KJM oder die OLJB." Ein solches Verfahren könne innerhalb von ein, zwei Tagen abgeschlossen sein; das sei heutzutage auch notwendig.

Der Gesetzgeber, moniert Mikat, habe es angesichts des völlig neuen Angebots der Streamingdienste jedoch leider verpasst, "Althergebrachtes aufzubrechen und etwas Neues auszuprobieren." Die Verfahren aus dem Bereich des Kinofilms und der DVD seien jedoch nur bedingt auf die Online-Welt übertragbar: "Die Vorlagepflicht von Trägermedien beispielsweise ist angesichts der Entwicklung des Internets ein deutlicher Anachronismus. Nach wie vor müssen in Deutschland auch harmlose Inhalte, wenn sie auf DVD erscheinen, unter Beteiligung eines staatlichen Vertreters oder einer staatlichen Vertreterin geprüft und freigegeben werden, weil sie sonst nur Erwachsenen zugänglich gemacht werden dürfen." Die Vorstellung, man könne und müsse jeden Inhalt im Internet vorab begutachten und mit einer Altersfreigabe versehen, passe nicht in die Zeit. FSK-Geschäftsführer Stefan Linz sieht das ähnlich: "Die größte Schwachstelle des Jugendmedienschutzes in Deutschland ist weiterhin eine an Vertriebswegen orientierte divergente Regulierung in einer konvergenten Medienwelt." Immerhin werde mittlerweile allgemein anerkannt, "dass die bestehende divergente Regulierung von Offline- und Online-Medienangeboten in Jugendschutzgesetz und Jugendmedienschutz-Staatsvertrag unzeitgemäß sowie verfassungsrechtlich problematisch ist." Eine neue Balance müsse jedoch auch "für die gesetzliche Regulierung von medialen Inhalten unabhängig von Vertriebswegen gefunden werden, denn die Konvergenz der Medien ist längst Realität."

Eine weitere JuSchG-Vorgabe wartet ebenfalls noch auf eine praxisnahe Realisierung: Das Gesetz schreibt vor, dass neben der Alterskennzeichnung mit Hilfe von Symbolen oder Stichworten, sogenannten Deskriptoren, erläutert wird, warum ein Film oder ein Spiel ab 6, 12, 16 oder 18 Jahren freigegeben sind. In Holland existiert das bereits: Beim niederländischen Freigabemodell Kijkwijzer gibt es neben der Altersfreigabe einprägsame Symbole für Gewalt, Angst, Sex, Sprachgebrauch oder Drogenkonsum. Als entsprechende Sinnbilder dienen zum Beispiel eine Faust, eine Spinne oder eine Spritze. Die Materie ist allerdings wohl diffiziler, als sie von außen wirkt. Deskriptoren, merkt Linz an, "vereinfachen zwangsläufig die von einer Vielzahl von Faktoren abhängigen Wirkzusammenhänge, die im Rahmen der Prüfverfahren ermittelt werden und Grundlage für die Freigabeentscheidungen sind." Sie könnten zwar einfach erfasst werden und böten eine schnelle Orientierung, sollten also intuitiv verstanden werden können, aber dies sei gerade bei der Altersfreigabe ab 6 Jahren eine besondere Herausforderung: "Ergebnisrelevante Gewaltdarstellungen in einem Film mit einer FSK-Freigabe ab 6 Jahren, etwa eine unblutige Rauferei zwischen Gleichaltrigen auf dem Schulhof, sind nicht vergleichbar mit Gewaltdarstellungen wie zum Beispiel kriegerischen Auseinandersetzungen in einem Film mit einer FSK-Freigabe ab 12 oder 16 Jahren. Daher halten wir es für sinnvoll, für diese Sachverhalte jeweils auch unterschiedliche Deskriptoren zu verwenden." Grundsätzlich, versichert Linz, sei es der Filmwirtschaft und der FSK jedoch ein Anliegen, die Freigaben für Kinder, Jugendliche, Eltern und pädagogische Fachkräfte so transparent wie möglich zu machen. Die FSK veröffentliche seit 2010 Kurzbegründungen für alle Kinofilme in Deutschland. Darin würden auch komplexere Wirkzusammenhänge und Kontextfaktoren berücksichtigt.

Tilmann P. Gangloff

Zur Vorgeschichte der Novellierung

Am 1. Mai 2021 trat das Zweite Gesetz zur Änderung des Jugendschutzgesetzes (2. JuSchGÄndg) in Kraft, dessen Kerninhalte aus dem Jahr 2002 stammen. Zuvor hatte das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unter Leitung von Ministerin Franziska Giffey einen Gesetzesvorschlag auf Basis eines Koalitionsvertrags der Regierungsparteien für die 19. Legislaturperiode, einem Abschlussbericht der Bund-Länder-Kommission zur Medienkonvergenz, eines Beschlusses der Jugend- und Familienkonferenz der Kinderkommission des Deutschen Bundestages sowie zahlreicher Stellungnahmen von Verbänden erarbeitet.

Die Novellierung hatte u.a. zum Ziel, Interaktionsrisiken (Cybermobbing etc.) im Internet zu minimieren, beispielsweise durch verpflichtende Vorsteinstellungen, einfache erreichbare Hilfe- und Beschwerdesysteme sowie Steuerungselemente für Eltern. Darüber hinaus sollte die Reform erstmals verlässliche und einheitliche Alterskennzeichen für Filme und Spiele auch in der Onlinewelt gewährleisten. Automatisierte Bewertungssysteme sollen möglich sein. Zur Durchsetzung der Regeln wurde die damalige Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien zur Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz befördert. Vorgesehen war ebenso, dass die freiwilligen Selbstkontrollen (FSK u.a.) gestärkt werden, um etwa Plattformanbieter zu motivieren, sich einer Selbstkontrolle anzuschließen.

Das Bundesministerium bezeichnete die Umsetzung als "widerspruchsfrei", zumal die Zuständigkeiten von Bund und Ländern klar geregelt seien.