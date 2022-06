Owen Wilson landet mit Superhelden-Komödie "Secret Headquarters" bei Paramount+

Die Superhelden-Komödie "Secret Headquarters" war für einen US-Kinostart Anfang August vorgesehen gewesen. Nun wird sie in den USA und in einigen Territorien außerhalb der USA, in denen Paramount+ verfügbar ist, dort starten.

Die Superhelden-Komödie Secret Headquarters" mit Owen Wilson in der Hauptrolle wird in den USA nicht wie geplant am 5. August in die Kinos kommen, sondern bei Paramount+ an den Start gehen. Wie "Deadline.com" berichtet, wird "Secret Headquarters", den Henry Joost und Ariel Schulman nach einem Drehbuch von Yost und Josh Koenigsberg inszenieren, auch in ausgewählten Territorien außerhalb der USA, in denen Paramount+ verfügbar ist, exklusiv dort zu sehen sein. In Deutschland ist der Kinostart aktuell für den 11. August eingeplant.

"Wir haben mit unserem qualitativ hochwertigen Kinder- und Familiencontent enormen Erfolg und sind begeistert darüber, diesen speziellen Superheldenfilm zur wachsenden Zahl von Paramount+-Originals hinzuzufügen. 'Secret Headquarters' ist der perfekte actiongeladene Sommerfilm für die ganze Familie, der perfekt zu Paramount+ und dem Berg an Unterhaltung für den kompletten Haushalt passt", betont Tanya Giles, Chief Programming Officer, Paramount Streaming.

In "Secret Headquarters" spielt Owen Wilson einen Mann, der zusammen mit seinen Freunden in seiner direkten Nachbarschaft das geheime Hauptquartier einer der mächtigsten Superheldenorganisation der Welt entdeckt. Bei einem Angriff durch mehrere Schurken müssen alle zusammenhelfen, um das Hauptquartier zu verteidigen und die Welt zu retten.

Weitere Rollen in "Secret Headquarters" haben u.a. Walker Scobell, Jesse Williams, Keith L Williams, Momona Tamada, Abby James und Michael Pena übernommen. Als Produzenten fungieren Jerry Bruckheimer und Chad Oman.