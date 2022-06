Cineplex feiert den Neubeginn nach Corona

"Erfolg geschieht nicht einfach - man muss ihn sich erarbeiten". Beim Cineplex-Sommerfest in Bayreuth brachte Kim Ludolf Koch auf den Punkt, was schon vor der Pandemie galt. Und auf dem Weg aus dieser Krise heraus umso mehr.

Es war eine Feststellung, die vordergründig scherzhaft klingen mag, die derzeit aber leider noch allzu gut die (Übergangs-)Phase umschreibt, in der sich der deutsche Kinomarkt nach über zwei Jahren Pandemie noch befindet: "Es ist gut, dass die Laune besser ist, als die Lage", kommentierte Kim Ludolf Koch bei seiner Eröffnungsrede zum Cineplex-Sommerfest in Bayreuth die Stimmung unter den versammelten Gesellschaftern und Partnern aus Reihen der Verleiher und Dienstleister. Wobei der Punkt, den Koch machte, nicht etwa jener war, dass die tatsächlich herzliche Laune den Abend zu einer rundum gelungenen Veranstaltung machte (was sie tat). Sondern vielmehr jener, dass sich die leider nicht eben wenigen Herausforderungen dieser Tage nur damit bewältigen lassen: mit einer positiven Haltung, dem vielbeschworenen Blick nach vorne, mit Unternehmungslust, dem Willen zu agieren und nicht etwa nur zu reagieren.

Denn - und das war die zweite zentrale Aussage in Kochs Rede: "Erfolg geschieht nicht einfach - man muss ihn sich erarbeiten." Das galt nun selbstverständlich bereits vor der Pandemie. Aber nun umso mehr in einer Zeit, in der sich das Kino bis zu einem gewissen Grad wieder neu positionieren muss - in manchen (älteren) Altersgruppen leider noch stärker als in anderen. Tatsächlich steckt in der aktuellen Situation beinahe ein wenig Ironie: Denn gerade die seit Jahren (berechtigterweise) als "kritische Zielgruppe" titulierte Jugend findet in die Kinos zurück - obwohl ihr während mancher Phasen der Pandemie attestiert worden war, ihr Verhalten womöglich am ehesten dauerhaft weiter zulasten des Kinos zu verändern.

Zumindest am Tatendrang der Cineplex-Gesellschafter soll es aber nun wahrlich nicht scheitern, auch die Zögerlichen wieder vor die Leinwände zu holen. Und es kam natürlich nicht von ungefähr, dass Bayreuth als Veranstaltungsort für das erste Sommerfest seit drei Jahren ausgewählt wurde. Denn die Franz & Gloria getaufte Premium-Erweiterung des dortigen Cineplex von Michael Thomas und seiner Familie steht als Projekt stellvertretend dafür, dass es auch während der Pandemie, während monatelanger Lockdowns, während einer jahrelangen Phase der völligen Ungewissheit keinen Stillstand gab. Sondern dass Projekte verwirklicht - und auch neu aufgesetzt! - wurden, während die Mär vom Ende des Kinos durch die Medien geisterte.

Wie viel hinter den Kulissen tatsächlich geschah, davon wird man in den kommenden Monaten noch einiges hören, wie Koch versprach. Ein wichtiges Fundament dafür sei aber jedenfalls nicht zuletzt die Vielfalt, die Cineplex als größter deutscher Kinoverbund unter einem gemeinsamen Dach vereine. "Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne" hieß es einst von Hermann Hesse. Das Erfolgsgeheimnis hinter Cineplex liege indes gerade darin, dass dieser Zauber anhalte - und das nun seit einem Vierteljahrhundert. Denn das Sommerfest stand nicht zuletzt im Zeichen des 25jährigen Gründungsjubiläums von Cineplex Deutschland.

Und auch im Zeichen zweier Abschiede: Wie bereits berichtet, ist Robert Huttenlocher nach 42jähriger Karriere bei den Filmtheaterbetrieben Spickert in den Ruhestand gegangen, wo er sich nun stark ehrenamtlich engagieren und damit nach einem erfüllten Berufsleben "etwas zurückgeben" will. Ganze 44 Jahre im Geschäft war Klaus-Dieter Klepsch von den Münsterschen Filmtheater-Betrieben, der an diesem Abend ebenfalls unter großem Applaus verabschiedet wurde. Andreas Fink, Leiter des Filmeinkaufs bei Cineplex Deutschland, würdigte die beiden Branchen-Urgesteine, deren "Wahnsinnsunterstützung" den Aufbau dieser Abteilung in ihrer heutigen Form - in der sie den Gesellschaftern gerade auch bei Themen wie Alternativem Content als Dienstleister zur Verfügung steht - erst möglich gemacht habe.

Besonders hervorgehoben hatte wiederum Kim Ludolf Koch schon zu Beginn seiner Rede die Leistungen von Christine Berg, die die Branche als Vorstandsvorsitzende des HDF in den vergangenen 2,5 Jahren schlicht "perfekt" begleitet habe und es dabei nicht zuletzt verstanden habe, Kino und Verleih näher zusammen zu führen - wovon gerade auch die kollegialen Gespräche an diesem wunderbaren Frühlingsabend Zeugnis ablegten. "Mögen ihre Vorhaben gelingen!", lautete der Wunsch des Cineplex-Geschäftsführers. Ihm wiederum will der Autor von Herzen danken - für das enorm freundliche Lob das ihm selbst zuteil wurde.

Dass Kochs Blick in die Zukunft trotz aller Herausforderungen optimistisch ausfällt, liegt gerade auch in der einzigartigen Gesellschafterstruktur von Cineplex begründet, die nicht nur durch die bereits erwähnte Vielfalt geprägt ist - sondern erfreulicher Weise auch von einer großen Riege an jungen Kinomacher:innen, die mit neuen Ideen und großer Innovationsbereitschaft aufwarten - dabei aber auch auf den immensen Erfahrungsschatz vorangegangener Generationen zurückgreifen können. Beste Voraussetzungen also, um 2023 (dann in Baunatal) hoffentlich wieder mit Zahlen im Rücken feiern zu können, die die Laune noch deutlich besser wiederspiegeln, als in diesem Jahr.