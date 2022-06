KOMMENTAR: Der Kinoalltag nach Cannes

Cannes 2022 mit seinen glamourösen Filmpremieren und Liebeserklärungen ans Kino ist vorbei. Die Aufbruchstimmung des Filmtheaterkongress Kino 2022 klingt noch nach. Und die zuletzt beschworene Wunderwaffe Top Gun Maverick" trifft ins Ziel. Läuft alles wieder? Auch die Superheldenfilme, die Hollywood zu bieten hat, und kommende Blockbuster mit Minions oder Sauriern finden ihr Publikum. Multiplexe und Kinos, die Mainstream spielen, dürfen hoffen, dass sich die Besucherzahlen durch die Aufmerksamkeit, die Kino gerade findet, weiter erholen. Die Verleiher fahren für diese Filme große Kampagnen, um Zuschauer in Scharen ins Kino zu treiben.

Und doch hat sich die Welt verändert, will das Publikum direkt angesprochen und zum Kommen animiert werden. Die Programmkinos können gerade aus einer Vielzahl von Arthousefilmen auswählen, die letztes Jahr in Cannes oder auf anderen Festivals erfolgreich gelaufen sind und nun auf die Leinwand drängen. Dort wandern sie schnell in die kleinsten Häuser. Vor allem unabhängige Verleiher, die in der Coronakrise keine Hilfe erfahren haben, müssen jetzt mit der Herausbringung der Filme wieder zu Kräften kommen, finden aber kaum Auswertungsbedingungen vor, die dafür nötig wären. Im Arthouse-Bereich sind attraktive Leinwände schon mal mit Originalfassungen der Blockbuster belegt.

Selbst ambitionierte deutsche Filmkunst wie Lieber Thomas", Große Freiheit", Spencer" oder gerade Rabiye Kurnaz gegen George W Bush", alle für den Deutschen Filmpreis nominiert, findet man schnell nur noch in der Matinee - wenn es die noch gibt. Auch Kinomachen muss sich verändern. Nicht jeweils nur den nächsten neuen Mainstream- oder Arthousefilm zu programmieren, bringt das Publikum zurück, sondern es mit vielen eigenen Anstrengungen und Initiativen für ein kuratiertes Programm zu begeistern. Dafür gibt es in der Kinolandschaft schon gute Beispiele, nun müssen Treffen wie Kino 2022 noch dafür sorgen, dass diese Beispiele Schule machen. Das ältere Publikum bleibt vielleicht nicht nur wegen gesundheitlicher Bedenken weg, sondern lässt sich mit einer gezielten Ansprache vom bequemen Sofa locken. Und wie lassen sich junge Leute für Arthouse-Kinos begeistern?

Nur ihr wachsender Zuspruch garantiert deren Zukunft. Niemand ist näher am Publikum als die Kinobetreiber, niemand könnte diese Kontakte besser über Social Media oder direkte Adressierung verlängern und pflegen, Vorlieben bedienen und passende Filme anpreisen. In der Coronakrise wurde ich häufig gebeten, meine persönliche Daten aufzuschreiben, bevor ich ins Kino durfte. Meine Mailadresse oder gar eine Einwilligung, mich direkt zu kontaktieren, wurde dabei nie abgefragt. Für die Zukunft des Kinos werden Filmkenner und Kinokönner gebraucht. Davon gibt es schon viele, es müssen nur noch mehr werden.

Ulrich Höcherl, Herausgeber und Chefredakteur